Josias: Haddad tenta fazer papel de 'mãe' da direita e afastá-la de Trump

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, tenta lançar um alerta para que os políticos de direita se afastem de Trump e permitam ao governo federal negociar em paz sobre o tarifaço, avaliou o colunista Josias de Souza na edição de hoje do UOL News.

Ontem, Haddad afirmou que a família Bolsonaro e seus apoiadores estão atrapalhando as conversas entre o Palácio do Planalto e a Casa Branca, impedindo a negociação em torno das taxas extras anunciadas por Trump e que entram em vigor a partir de 1º de agosto.

É incontornável que o bolsonarismo seja chamado a sua responsabilidade. Em algum momento, é preciso que esses governadores bolsonaristas e integrantes da facção bolsonarista no Congresso queimem esse boné do Trump em praça pública e se afastar do presidente dos EUA.

Algumas pessoas se esqueceram de ouvir os conselhos das mães. Um deles é o de tomar cuidado com as más companhias. Esses bolsonaristas se esqueceram de ouvir as recomendações da mãe. É bom que alguém assuma esse papel, e Haddad está tentando fazer esse papel de 'mãe' da direita no Brasil: 'Senhores, fujam do Trump; afastem-se dele'. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias ressaltou que, embora esteja correto em apontar a responsabilidade da família Bolsonaro em atrapalhar as negociações com os EUA, Haddad enfrenta problemas para encontrar soluções alternativas.

Estamos identificando dois problemas. Um é a dificuldade do governo Lula de encontrar assunto com a gestão de Trump. O outro é essa incômoda percepção de que há um parlamentar com mandato conspirando em tempo integral contra os interesses do país. Esses são os dois incômodos. Tanto um lado como o outro se esforçam em transformar isso em uma gincana de lama.

Haddad faz o jogo e está aproveitando esse momento para grudar na família Bolsonaro e nos governadores bolsonaristas esse selo do trumpismo, que os coloca em situação muito delicada. Esses governadores adornaram suas cabeças com o boné do 'Make America Great Again' ['Faça a América Grande de Novo', lema de campanha de Trump] e agora estão em maus lençóis.

Haddad faz o que cabe a um político que está no outro extremo fazer: grudar nos seus adversários o selo de antipatrióticos e de aliados do personagem do diabo laranja que exige um pacto do Brasil que, pela fórmula do Trump, deveria ser pago com a soberania do país.

De outra parte, Haddad precisa mostrar resultados e está com dificuldades para isso. O governo não tem interlocução com a Casa Branca. Está lá amarrando um pacote de providências para socorrer os exportadores brasileiros. Os dois lados têm suas deficiências. Josias de Souza, colunista do UOL

