Jornal da Globo não noticiou ataque da Rússia aos EUA, mas à Ucrânia

É falso que o Jornal da Globo tenha noticiado um ataque da Rússia aos Estados Unidos, ao contrário do que afirmam posts em circulação nas redes sociais.

As postagens desinformativas alteraram digitalmente as falas da jornalista Renata Lo Prete e do presidente russo Vladimir Putin para passar a impressão de que se tratava de uma notícia verdadeira.

O conteúdo original fala do início da ofensiva militar da Rússia à Ucrânia, em 2022.

O que diz o post

A publicação contém o seguinte texto: "Alerta Global: Rússia Intensifica Ofensiva e Ameaça com Mísseis Estratégicos.".

Abaixo, há um vídeo do plantão do Jornal da Globo no qual foi sobreposta a seguinte frase: "Rússia declara guerra imediata aos Estados Unidos".

No trecho do programa de televisão a jornalista Renata Lo Prete diz o seguinte: "O governo americano acaba de declarar que começou o ataque russo ao país. Um pouco antes, agências de notícias falavam em explosões. Explosões que a gente vê, cidade que a gente vê ao vivo nessas imagens. Um pouquinho antes, o presidente russo, Vladimir Putin, autorizou a operação militar e e disse que qualquer um que criar insegurança para essa operação terá resposta".

Na sequência, há uma suposta declaração dada por Putin afirmando que a Rússia "foi paciente", mas que os EUA "ultrapassaram esses limites" e acreditam "que podem dominar o mundo com arrogância, com sanções, com mísseis". O presidente russo "anuncia" movimentações militares e diz em tom ameaçador: "Este pode ser o momento em que a humanidade precisa escolher entre a razão ou a extinção. Não haverá aviso. Vocês escolheram esse caminho".

O vídeo mostra imagens de Donald Trump e do Conselho de Segurança da ONU, enquanto Lo Prete "relata" que o presidente dos EUA reagiu dizendo "que a guerra causará a perda catastrófica de vidas". Não há qualquer referência sobre a data da suposta notícia, induzindo as pessoas a achar que se trata da algo recente.

Por que é falso

Jornal da Globo noticiou ataque da Rússia à Ucrânia, não aos EUA. Uma busca reversa possibilitou chegar ao conteúdo original, veiculado em 24 de fevereiro de 2022. Nele, o plantão do telejornal informou que a Ucrânia havia acabado de confirmar o ataque russo ao país (aqui, aqui e abaixo). O vídeo original não contém qualquer imagem de Trump, indicando que ela foi inserida digitalmente nas publicações enganosas.

Fala de Lo Prete foi modificada nos posts falsos. Como se nota acima, as peças desinformativas retiraram das declarações da jornalista todas as referências relacionadas à Ucrânia e que permitiam a compreensão correta da notícia. Também foi recortado o trecho no qual ela cita o nome de Joe Biden, presidente dos EUA na época, com a intenção de confundir e insinuar que Lo Prete se referia a Trump.

Trecho com declaração de Putin foi alterado por IA. O UOL Confere analisou o trecho específico usado pelos posts enganosos com o pronunciamento do presidente russo à análise do Hive Moderation, especializado na identificação de manipulação digital. A ferramenta indicou 99% de probabilidade de o áudio ter sido adulterado com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial (abaixo).

Hive Moderation aponta 99% de probabilidade de áudio de trecho de fala de Putin ter sido alterado por IA Imagem: Reprodução

Não há registro de que Rússia atacou os EUA. Uma pesquisa no Google tanto com termos em inglês (aqui) como em português (aqui) não traz qualquer resultado sobre uma eventual declaração de guerra da Rússia aos EUA. Se fosse verdadeira, a notícia teria repercussão mundial e certamente seria registrada pela imprensa.

Imagem de Trump é de abril. O trecho do conteúdo usado pelos posts enganosos que mostra o atual presidente dos EUA é 30 de abril deste ano, como se nota a partir de uma busca reversa. Na ocasião, Trump fez um pronunciamento sobre medidas econômicas após a queda do PIB (Produto Interno Bruto) do país e um possível acordo com a Ucrânia para a extração de minerais, entre outros assuntos (aqui e abaixo). Em momento algum ele cita um possível ataque da Rússia ao país.

Trump ameaça punir Rússia se não houver cessar-fogo com a Ucrânia. No dia 14, o presidente dos EUA deu um ultimato ao Kremlin e exigiu uma trégua em 50 dias, sob risco de sanções caso o prazo seja desrespeitado (aqui). Putin demonstrou que ignorará as ameaças de Trump e manterá os ataques ao território ucraniano (aqui).

