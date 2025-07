Japão diz que lucros de investimentos nos EUA serão compartilhados de acordo com contribuições

Por Makiko Yamazaki e Tamiyuki Kihara

TÓQUIO (Reuters) - O governo do Japão disse nesta sexta-feira que os lucros de um pacote de investimentos de US$550 bilhões nos Estados Unidos, previsto em um acordo comercial fechado nesta semana com Washington, serão divididos entre os dois países de acordo com o grau de contribuição de cada lado.

O comentário de uma autoridade do governo japonês sugere que o esquema de investimento envolverá contribuições significativas não apenas do Japão, mas também do governo ou de empresas dos EUA, embora a estrutura do esquema ainda não esteja clara.

A Casa Branca disse nesta semana que os EUA reterão 90% dos lucros do investimento de US$550 bilhões e dos empréstimos que o Japão fará em troca de tarifas mais baixas sobre automóveis e outras exportações para os EUA.

A autoridade disse em uma reunião que os retornos resultantes serão divididos em 10% para o Japão e 90% para os EUA "com base nos respectivos níveis de contribuição e risco assumidos por cada lado".

Da mesma forma, o principal negociador comercial do Japão, Ryosei Akazawa, disse nesta sexta-feira que entende o fato de os EUA buscarem uma divisão de 90% e 10% dos retornos como um sinal de seu compromisso de arcar com uma grande parte da contribuição e do risco.

"Algumas pessoas estão dizendo que o Japão está simplesmente entregando US$550 bilhões, mas tais afirmações são completamente equivocadas", disse ele.

Akazawa também disse que a decisão final sobre a participação nos lucros caberá às empresas do setor privado que participarão dos projetos de investimento.

O pacote de investimentos permitirá que o Japão crie cadeias de oferta resilientes nos EUA que beneficiem ambos os países em setores essenciais para a segurança nacional, como semicondutores, produtos farmacêuticos, aço e construção naval.