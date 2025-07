Intimidação dos EUA 'sai pela culatra e impulsiona Lula', diz The Economist

Um artigo de opinião publicado ontem pela revista britânica The Economist afirmou que, "desde o fim da Guerra Fria", os EUA "raramente" interferiram "tão profundamente" em um país latino-americano.

O que aconteceu

Publicação destaca reunião dos Brics como gatilho para intervenção. Segundo o texto, cúpula realizada no Rio de Janeiro, no começo de julho, irritou o presidente dos EUA, Donald Trump. Além do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, entre outros países, integram o grupo.

Em declaração conjunta, países do bloco criticaram políticas tarifárias dos EUA. Na avaliação dos membros, ações como a de Trump trazem "incerteza às atividades econômicas e comerciais internacionais".

Países também pediram a valorização de outras moedas, em detrimento ao dólar norte-americano. Eles destacaram a necessidade de reformas em instituições globais e se colocaram como uma plataforma para a diplomacia, em meio à escalada de conflitos comerciais e tensões geopolíticas.

Brics ainda ameaçou taxar empresas de tecnologia norte-americanas. A medida seria parte de um plano de ação contra a desinformação.

Trump se irritou e anunciou tarifa de 10%. O presidente dos EUA afirmou que "qualquer país que se aliar às políticas antiamericanas do Brics" terá a tarifa adicional.

Depois de rebater Brics, Trump pegou pesado com o Brasil

Ao pacote de "intimidações", The Economist adicionou a taxação de 50% sobre exportações brasileiras. A taxa é a maior entre as aplicadas pelo governo norte-americano nos últimos meses.

Pix, revogação de vistos e sanções engrossam caldo. O jornal britânico também citou as investigações das práticas comerciais do Brasil anunciadas pelos EUA (incluindo o Pix), a revogação dos vistos de oito ministros do STF e a ameaça de aplicar sanções ao ministro Alexandre de Moraes por suposta "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.

"Tiro saiu pela culatra"

Jornal avaliou que a ira de Trump fortaleceu o presidente Lula. "Se atrair a ira de Trump deveria fortalecer a direita brasileira antes das eleições gerais do ano que vem, o tiro está saindo pela culatra", escreveu. Para justificar, a publicação destacou que brasileiros de diferentes ideologias políticas estão apoiando Lula, que viu sua aprovação aumentar.

The Economist também mencionou que a interferência de Trump pode reduzir crescimento do Brasil e aumentar desemprego. "No entanto, o impacto provavelmente recairá desproporcionalmente sobre as empresas sediadas em regiões que são redutos de Bolsonaro", afirmou.

Adicionalmente, disse que Lula "poderá usar as tarifas de Trump para justificar problemas na economia", sendo causados ou não pelo tarifaço. "Na verdade, as tarifas podem causar problemas para Bolsonaro e seus aliados de direita", acrescentou.