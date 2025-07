Imagens falsas de Trump e Epstein acumulam milhões de visualizações

Fotos e vídeos falsos gerados por inteligência artificial nos quais se vê o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, junto ao financista acusado de tráfico sexual Jeffrey Epstein, acumulam milhões de visualizações nas redes sociais, segundo um órgão especializado.

Trump e Epstein, encontrado morto em 2019 em uma prisão de Nova York antes de ser julgado por crimes sexuais, conheciam-se, como mostram fotos verdadeiras em que os dois aparecem juntos.

O caso Epstein voltou a ganhar notoriedade há duas semanas, após a divulgação de um relatório do FBI e do Departamento de Justiça que descarta as teorias da conspiração promovidas por apoiadores de Trump. Nesse período, pelo menos um vídeo e sete fotos gerados por inteligência artificial acumularam 7,2 milhões de visualizações em várias redes sociais, segundo a organização de monitoramento de desinformação NewsGuard.

No vídeo falso, os dois são vistos dançando perto de mulheres jovens. Em duas fotos, Trump e Epstein estão em um sofá, cercados de garotas que parecem ser menores de idade. Por meio de programas como Hive e IdentifAI, a NewsGuard determinou que esses arquivos foram gerados por ferramentas de inteligência artificial.

Parte dos conservadores que apoiam Trump acusam o governo de tentar encobrir as elites ao se recusar a revelar os detalhes do caso.

Desde que o assunto ressurgiu, Trump tenta se distanciar da figura de Epstein, com quem manteve uma relação próxima há mais de 20 anos. A morte do financista alimentou teorias de que ele foi assassinado para evitar revelações sobre personalidades poderosas e ricas.

Em 2008, Epstein foi condenado a uma pena curta de prisão, após se declarar culpado de ter utilizado os serviços de prostitutas, incluindo uma menor de idade.

