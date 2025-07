Disputa pelo vale-refeição levou o iFood negociar a compra da Alelo

Após anos buscando formas de ampliar seu espaço entre as administradoras de benefícios como o vale-refeição e o vale-alimentação, o aplicativo de entregas iFood parece ter adotado a antiga máxima: se não pode vencê-los, junte-se a eles. O app está em negociações avançadas para a compra da administradora de VRs Alelo, a maior do setor, segundo informações do jornal "Valor Econômico".

Entenda o cenário

As negociações ocorrem em meio a mudanças que prometem transformar o setor. Conforme o UOL apurou, as administradoras de benefícios estão em conversas com o governo para implementar um sistema de interoperabilidade para o PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador), programa que dá origem ao vale-refeição e ao vale-alimentação.

Por esse sistema, quem tem cartão de uma bandeira de benefícios poderá usá-lo em qualquer restaurante que aceite pagamento via vale, mesmo que o estabelecimento não tenha convênio com a bandeira específica que o funcionário possui. A expectativa do setor é que o governo trate do tema entre agosto e setembro. Após o aval do governo, o novo sistema deve demorar cerca de seis meses para ser implementado.

O avanço não é o mais alinhado aos planos do iFood, que defende uma mudança no setor principalmente baseada na portabilidade. No modelo defendido pelo app de delivery, cada usuário do cartão de benefícios teria direito a trocar de administradora, assim como ocorre hoje com a conta-salário. Caberia às administradoras oferecer vantagens para atrair o consumidor. Com forte apelo junto ao público final, o iFood poderia ganhar com o modelo. O app já atua no setor com o iFood Benefícios.

Disputa pelo vale-refeição é antiga

Tanto a interoperabilidade quanto a portabilidade do vale-refeição foram aprovadas em lei em 2022. O objetivo da lei era favorecer a concorrência e reduzir custos em um mercado dominado por poucas empresas. Mais de dois anos depois, as duas modalidades seguem sem regulamentação. Agora, a regulamentação da interoperabilidade avança nas conversas com o governo.

A portabilidade defendida pelo iFood sofre resistência no setor. A ABBT (Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador), que representa empresas consolidadas no mercado, como Alelo, VR e Ticket, entende que o modelo pode levar a uma guerra pelo usuário, com oferta de benefícios extras cujos custos recairiam na conta do estabelecimento comercial. A CBBT (Câmara Brasileira de Benefícios ao Trabalhador), que representa algumas das principais entrantes no mercado, como Swile, Flash e Caju, também vê a solução com ressalvas.

Enquanto as conversas sobre a interoperabilidade avançam, a portabilidade dos cartões está parada. "A portabilidade ficará para depois. Vamos implementar a interoperabilidade e, se não der certo, lá na frente pensamos em portabilidade", diz uma fonte com conhecimento das discussões.

Se comprar a Alelo, o iFood não precisará esperar esse futuro incerto para abocanhar um pedaço significativo do mercado. Hoje o iFood tem cerca de 600 mil usuários no iFood Benefícios. A Alelo é a maior do mercado hoje, e tem, sozinha, cerca de 6 milhões de usuários.

Concorrência aumentou

As negociações com a Alelo vêm em um momento de aumento da concorrência para o iFood. Em 2023, o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) proibiu o iFood de firmar acordos de exclusividade com os restaurantes parceiros.

De lá para cá, a concorrência tem se mexido. A 99Food, da chinesa Didi, retornou ao mercado de delivery brasileiro, com um detalhe importante: taxa zero para os restaurantes. Segundo relato de um empresário do setor de restaurantes ao UOL, a chegada da 99 tem sido um alívio em um segmento espremido pelas altas taxas do iFood.

A Meituan, gigante chinesa do setor, anunciou planos de entrar no Brasil, acirrando a disputa. Outra concorrente, a Rappi também zerou a taxa para restaurantes na tentativa de ampliar sua participação.

A possível compra da Alelo mostra que o iFood busca alternativas em um cenário mais desafiador. De um lado, há maior pressão sobre as taxas cobradas dos restaurantes, sua principal fonte de receita até aqui. Do outro, a solução regulatória preferida pela empresa deve demorar a chegar, se é que sairá.

Contatado, o iFood não comentou. O Banco do Brasil e o Bradesco, donos da Alelo, publicaram comunicados a seus acionistas dizendo que não receberam "qualquer proposta formal ou documento assinado referente a uma eventual transação envolvendo a Alelo ou seus acionistas".