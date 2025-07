Ibovespa recua em dia com giro fraco em meio a receios com efeitos de tarifas

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou com um declínio modesto nesta sexta-feira, em mais um pregão com volume financeiro baixo, refletindo a falta de apetite a risco de agentes financeiros, em meio a preocupações com os reflexos econômicos das tarifas comerciais norte-americanas que devem começar a vigorar na próxima semana.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa cedeu 0,21%, a 133.525,70 pontos, de acordo com dados preliminares, tendo marcado 133.285,09 pontos na mínima e 134.204,42 pontos na máxima do dia. Na semana, ainda conseguiu acumular uma variação positiva de 0,11%.

O volume financeiro no pregão somava apenas R$12,3 bilhões antes dos ajustes finais.