Ibovespa oscila pouco na abertura com tema comercial ainda no radar

(Reuters) - O Ibovespa oscilava pouco na abertura desta sexta-feira, após uma semana de sobe e desce, refletindo ajustes técnicos e preocupações sobre os reflexos econômicos de tarifas comerciais dos Estados Unidos para produtos brasileiros que caminham para entrar em vigor em 1º de agosto.

As ações da Usiminas eram destaque negativo, mesmo após lucro líquido de R$128 milhões no segundo trimestre, revertendo prejuízo de R$100 milhões registrado um ano antes, com o grupo também fazendo anúncios relacionados a investimentos.

Às 10h10, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, tinha variação positiva de 0,14%, a 133.996,8 pontos, com o desempenho na semana mostrando variação positiva de 0,38%. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 13 agosto, tinha decréscimo de 0,02%.

(Por Paula Arend Laier)