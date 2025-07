IAs não conseguem acessar conversas no WhatsApp e nem roubar dados pessoais

Publicações compartilhadas nas redes sociais insinuam que ferramentas de inteligência artificial conseguiriam acessar mensagens postadas em grupos de WhatsApp, mesmo aquelas feitas em caráter privado, e roubar informações pessoais.

O WhatsApp esclarece que todas as mensagens pessoais são privadas e protegidas por criptografia de ponta a ponta, o que impede o acesso de terceiros aos conteúdos compartilhados pelos usuários.

O pedido de checagem foi enviado ao UOL Confere pelo WhatsApp (11) 97684-6049.

O que diz o post

As publicações compartilham a seguinte mensagem em tom de alerta e semelhante a uma corrente: "Olá, amigos. Só queria dar um aviso importante sobre grupos do WhatsApp e privacidade. Com toda essa coisa da IA, algumas coisas estranhas estão acontecendo... Parece que, se não ativarmos uma opção de privacidade avançada, as IAs podem acessar mensagens de grupo, ver números de telefone e até mesmo roubar informações pessoais do telefone, mesmo em conversas privadas".

A seguir, é feito um passo a passo ensinando como a função de "Privacidade Avançada da Conversa" no WhatsApp. "Faça isso o mais rápido possível e compartilhe com outros grupos dos quais você participa, especialmente se você for um administrador. É melhor prevenir do que remediar", completa a publicação.

Por que é falso

Mensagens no WhatsApp são protegidas. Todo o conteúdo compartilhado no aplicativo, como mensagens, áudios, fotos, vídeos e localização em tempo real, é criptografado de ponta a ponta - ou seja, codificado de forma que apenas as pessoas envolvidas na conversa tenham acesso a este material. "Todo esse processo (de criptografia) acontece automaticamente: não é necessário ativar configurações especiais para garantir a segurança de suas mensagens", explica o app, reforçando que nenhum agente externo, nem mesmo a própria Meta e sistemas de inteligência artificial, consegue furar este bloqueio (aqui).

"Privacidade Avançada da Conversa" oferece proteção extra ao usuário. O aplicativo disponibiliza este recurso desde abril. "Essa nova configuração, disponível para conversas individuais e em grupo, ajuda a impedir que as pessoas repassem informações para plataformas fora do WhatsApp", afirma o app. Ao ser ativada, esta função impede que os usuários "exportem conversas, baixem mídias nos dispositivos automaticamente e usem os recursos de IA na conversa" (aqui). Portanto, trata-se de uma medida extra de segurança, e não que aqueles que não a ativarem estarão sujeitos a invasões de terceiros em suas conversas.

Uso da Meta AI no WhatsApp é opcional. O recurso, que funciona como uma espécie de assistente virtual, depende completamente de uma interação do usuário para ser ativado. Ou seja: a Meta AI não tem capacidade de iniciar uma ação por conta própria (aqui).

