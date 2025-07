Huawei, Jovi, Oppo: por que celulares chineses estão 'invadindo' o Brasil?

Talvez você tenha notado um aumento significativo da presença de marcas chinesas de celulares no Brasil. Essa ascensão é reflexo da combinação estratégica de preço, tecnologia, produção local e um mercado consumidor receptivo.

Essas empresas chegam para desafiar o domínio de marcas mais tradicionais, como Samsung e Motorola, oferecendo mais opções aos brasileiros.

A maioria das chinesas tenta apostar em celulares intermediários, com boa relação custo-benefício, para atrair olhares no país. Modelos de marcas como Xiaomi, realme e Honor frequentemente oferecem especificações atraentes, incluindo câmeras potentes, boas telas e carregamento ultrarrápido.

A produção no Brasil, na Zona Franca de Manaus, tem sido outra estratégia adotada pelas empresas para tentar consolidar sua presença e driblar os altos impostos de importação. A Jovi (vivo), por exemplo, desembarcou recentemente por aqui já com fabricação no país, e a Infinix há alguns anos tem seus modelos produzidos pela Positivo.

Outras gigantes optaram por seguir fabricando na China, mas com parcerias estratégicas com empresas já familiarizadas com o mercado local. No caso da Xiaomi e Honor, por exemplo, a DL Eletrônicos foi escolhida como a importadora e distribuidora oficial no Brasil. Isso facilita a oferta de suporte técnico e garantia oficial, gerando maior confiança no consumidor.

No entanto, os preços no Brasil ainda podem ser um pouco mais altos do que o esperado por alguns consumidores, especialmente se comparados aos praticados no país de origem ou em outros mercados internacionais.

Quais marcas chinesas estão presentes oficialmente no Brasil?

Xiaomi

realme

Honor

Huawei

Infinix

Oppo

Jovi

Modelos de entrada

Por que essa 'invasão chinesa' no Brasil?

Mesmo antes da atuação oficial no país, muitos brasileiros já compravam celulares chineses via importação em plataformas como AliExpress, Mercado Livre e Amazon. Essa alta procura incentivou marcas como Xiaomi e realme a virem de forma oficial, com estrutura local e suporte.

Vale lembrar que, ao escolher modelos não lançados oficialmente no país, é importante considerar suporte técnico, garantia e compatibilidade com redes locais.

No fim das contas, o avanço das marcas chinesas reflete uma mudança no comportamento do consumidor brasileiro, que busca mais por inovação, preço justo e alternativas às marcas tradicionais.

Modelos intermediários

