Homem morre nas Bahamas ao cair do maior navio do mundo

Um tripulante do Icon of the Seas (ícone dos mares, em português), o maior navio do mundo, morreu ao cair no mar das Bahamas durante um cruzeiro.

Após 30 minutos de buscas, foi encontrado morto, disse a empresa Royal Caribbean ao jornal britânico The Sun.

O que aconteceu

Passageiros tentaram jogar boias para salvá-lo, segundo relatos ao The Sun. Quando foi acionado o alarme de "pessoa ao mar", o navio diminuiu a velocidade e retornou imediatamente, indo em direção ao tripulante que caiu. A informação foi dada pela Royal Caribbean (empresa dona do cruzeiro) ao jornal britânico.

Olhe atentamente e você pode ver o tripulante que pulou na frente do barco de resgate curvado. Os salva-vidas do barco de resgate deram um sinal de positivo. Nick DeStefano, passageiro que gravou o resgate

Caso aconteceu quando o cruzeiro passava pelo nordeste da ilha de San Salvador, nas Bahamas. Os conveses foram isolados durante as buscas, segundo o veículo.

Nossa equipe iniciou imediatamente uma operação de busca e resgate, mas infelizmente o tripulante faleceu. [...] Nossas condolências à família e aos entes queridos do tripulante Royal Caribbean, empresa de transportes marítimos

Procurada pelo UOL, a empresa não deu mais detalhes sobre o caso. Ao The Sun, também disse que "para respeitar sua privacidade, não temos detalhes adicionais para compartilhar".