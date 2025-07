Homem está em estado grave após comer jantar envenenado; ex é suspeita

Do UOL, em São Paulo

Um homem foi internado em estado grave após comer um jantar preparado pela ex-esposa, na madrugada de quinta-feira (24), em um sítio no município de Angélica, no Mato Grosso do Sul.

O que aconteceu

Principal suspeita é de que comida estava envenenada. A ex-companheira da vítima afirmou à polícia que teria comprado veneno para matar gatos que estavam na propriedade do ex-marido, mas, por descuido, esqueceu de lavar as mãos para fazer o jantar.

Mulher declarou que não tinha intenção de matar ex-marido. Ela, que foi ouvida e liberada, negou ter cometido o crime e afirmou o relacionamento dos dois era "bastante harmonioso".

Homem passou mal e foi socorrido por ela. Ele foi encaminhado ao Hospital de Dourados e seu estado de saúde é delicado. Em nota, a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul afirmou que aguarda a recuperação da vítima para ouvi-lo.

Polícia pediu que objetos sejam periciados. Pratos, talheres e panelas foram encaminhados para a perícia. A autoridade policial não detalhou se o alimento consumido pela vítima foi encontrado no sítio. Testemunhas devem prestar depoimento nos próximos dias.