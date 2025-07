Graves violações de segurança foram encontradas em companhia aérea russa um mês antes de acidente, diz jornal

MOSCOU (Reuters) - Uma inspeção no local na Angara Airlines, que operava o avião Antonov An-24 que caiu no extremo leste da Rússia na quinta-feira, matando todas as 48 pessoas a bordo, havia revelado graves violações de segurança um mês antes, informou o jornal Izvestia nesta sexta-feira.

O avião, que tinha 49 anos de idade, caiu quando se preparava para aterrissar, em um incidente que destacou o uso de aeronaves antigas, da era soviética, e levantou questões sobre sua viabilidade, com as sanções ocidentais limitando o acesso a investimentos e peças de reposição.

O Ministério dos Transportes da Rússia disse nesta sexta-feira que os órgãos reguladores da aviação e dos transportes investigariam as atividades da Angara, de propriedade privada, para verificar se ela está cumprindo as regras federais de aviação antes de tomar uma decisão sobre seu futuro.

Vasily Orlov, governador da região de Amur, onde o avião caiu, disse na sexta-feira que os investigadores estão trabalhando no local do acidente e que há duas teorias principais sobre a causa do acidente: falha técnica e erro do piloto.

As caixas-pretas do avião foram recuperadas e estão sendo enviadas a Moscou para serem estudadas, disse ele.

Citando documentos que havia visto das companhias aéreas e dos órgãos reguladores de transporte da Rússia, o Izvestia disse que os inspetores de segurança de transporte haviam realizado uma verificação pontual na Angara em junho, que havia revelado preocupações relacionadas à manutenção de seus aviões.

Oito dos aviões da Angara foram temporariamente suspensos devido à inspeção, segundo o jornal, e quatro de seus funcionários técnicos foram temporariamente proibidos de realizar inspeções técnicas.

A Angara e a Rostransnadzor, o órgão regulador dos transportes, não responderam imediatamente aos pedidos de comentários, e a Reuters não pôde verificar de forma independente os detalhes da inspeção.

O Izvestia disse que os inspetores chamaram a atenção para o fato de que os documentos da empresa mostraram que os aviões foram, às vezes, supostamente reparados por funcionários que, segundo outros documentos, não estavam trabalhando nos dias em questão.

As regras e os métodos padrão de manutenção também não estavam sendo seguidos pelos funcionários, alguns dos quais não tinham as qualificações necessárias para esse trabalho, disse o Izvestia.

Em um caso, os documentos mostraram que um equipamento especial de teste necessário para verificar o painel de controle de um avião não havia sido emitido fisicamente, embora outros documentos mostrassem que alguém havia assinado que o teste havia sido feito.

"Peço-lhe que apresente um plano para corrigir as violações identificadas, um relatório sobre as razões para elas e as medidas que estão sendo tomadas para garantir que elas não ocorram", dizia uma carta do Rostransnadzor, o órgão regulador dos transportes, enviada a Angara após a inspeção, segundo o Izvestia.

(Reportagem de Andrew Osborn e Gleb Stolyarov)