Ex-deputado George Santos se entrega e é preso nos EUA

Do UOL, em São Paulo

O ex-deputado republicano dos Estados Unidos George Santos, 37, se entregou hoje à Justiça dos Estados Unidos. Ele foi condenado em abril a cumprir pena de sete anos e dois meses de prisão. A informação foi confirmada pela agência de notícias Associated Press.

O que aconteceu

George se entregou no último dia do prazo dado pela Justiça dos EUA, três meses após sua condenação. A juíza distrital dos EUA Joanna Seybert assinou em 25 de abril a sentença de 87 meses de prisão, proposta por promotores para "refletir a gravidade dos crimes sem precedentes" que ele teria cometido.

Santos se apresentou em uma prisão federal em Nova Jersey. Ele está sob custódia na Instituição Correcional Federal em Fairton, no sul do estado.

O homem, filho de brasileiros, foi o sexto deputado da história a ser expulso do congresso dos EUA. Ele teve o mandato cassado por desvio de recursos de campanha, que teriam sido usados para pagar aplicações de botox e assinaturas na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans, segundo investigações.

Crimes pelos quais Santos foi condenado

"Rede descarada de enganos", definiram os promotores sobre a conduta de Santos. De acordo com a denúncia, o ex-deputado enganou eleitores e alimentou a própria ascensão política por meio de mentiras, roubos e fraudes de identidade.

Fraudes em arrecadação. Os promotores alegam que Santos, com a ajuda da ex-tesoureira de campanha Nancy Marks, falsificou os registros da Comissão Eleitoral Federal, fabricando contribuições de doadores e inflando os totais de arrecadação de fundos para atingir o limite de US$ 250 mil (cerca de R$ 1,4 milhão, na cotação atual). O valor era necessário para se qualificar dentro do Partido Republicano a disputar uma cadeira por um distrito de Nova York durante a campanha eleitoral de 2022. Marks se declarou culpada e aguarda a sentença em junho.

Doações falsas. Quando informado de que não havia atingido o valor necessário, Santos enviou uma mensagem de texto a um associado: "Vamos fazer isso de forma um pouco diferente". Segundo os promotores, a abordagem diferente incluía o envio de doações falsas atribuídas a familiares, indivíduos fictícios e até mesmo identidades roubadas de apoiadores idosos.

O político acumula 23 acusações criminais. Os processos incluem fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e roubo de dinheiro público. Há também uma suspeita de que tenha usado dinheiro de campanha eleitoral para comprar artigos de luxo.

Santos se declarou culpado em 2024

31.jan.23 - George Santos deixa seu gabinete na Câmara dos Deputados em Washington Imagem: EVELYN HOCKSTEIN/REUTERS

O ex-congressista republicano se declarou culpado apenas por dois crimes. São eles: fraude eletrônica e roubo de identidade.

A declaração de culpabilidade evitou que o julgamento começasse ainda em 2024. Em sua declaração na época, Santos admitiu que permitiu que "a ambição anulasse" o seu "juízo". "Sentir-me culpado é um passo que nunca imaginei dar, mas é necessário, porque é o correto", acrescentou. Após pedir "sinceras desculpas" a sua família, amigos e simpatizantes, e aos eleitores de seu distrito, reconheceu que havia "falhado" com eles.

Também mentiu que havia trabalhado para grandes bancos como Goldman Sachs, e que foi uma estrela do voleibol na universidade. Além disso, o ex-congressista falsificou seu histórico familiar, afirmando ser descendente de judeus sobreviventes do Holocausto que fugiram da barbárie nazista durante a Segunda Guerra Mundial.

Em maio de 2023, a Promotoria o acusou inicialmente de dez crimes, que foram ampliados para 23 em outubro de 2023. Uma investigação realizada pelo jornal The New York Times quando ele já estava no Congresso revelou suas mentiras e gerou a investigação que pôs um fim abrupto à sua breve carreira política.

Perdão de Trump e nova cara do partido

Ele se apresentou como a nova cara do Partido Republicano. Ele construiu uma figura de candidato nas eleições legislativas de novembro de 2022 baseada em mentiras sobre sua educação, religião, experiência profissional, bens e salários, segundo o processo.

Perdão presidencial. Santos afirmou que planeja pedir perdão presidencial a Donald Trump. Em uma entrevista ao canal de televisão NY1, o ex-congressista declarou que não entrou em contato com Trump, mas acrescentou que acredita que "o presidente está ciente da minha situação". "Se ele achar que sou digno de clemência ou qualquer que seja o caso, ele pode tomar essa decisão", disse.

Sobre o pagamento das dívidas, o ex-deputado disse que não tem dinheiro. "Até hoje, neste momento, não posso pagar nada. Não sei se isso vai mudar nas próximas 24 a 48 horas, antes da sentença, porque ainda estou trabalhando para tentar fazer algum tipo de tentativa significativa de restituição, porque é minha obrigação", acrescentou ainda em entrevista ao NY1.