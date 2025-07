Fortes chuvas atingem capital e região metropolitana do Rio de Janeiro

Fortes chuvas atingem a capital e a região metropolitana do Rio de Janeiro desde o final da tarde desta sexta-feira e devem se prolongar por toda a madrugada.

O que aconteceu

Chuvas mais fortes atingiram cidades da região metropolitana. As áreas mais afetadas são Duque de Caxias, Seropédica, São João de Meriti, São Gonçalo, Belford Roxo e Petrópolis, regiões com histórico de deslizamentos de terra.

Pontos de alagamento na região metropolitana. O volume da água interditou vias em São João de Meriti. Em Belford Roxo e Nilópolis choveu entre 60 e 70 mm em até duas horas, de acordo com o governo estadual.

Bairros da capital também entraram em alerta. A zona oeste do Rio foi a região com maior nível de chuva. Em Santa Cruz foi registrado 17,6mm de chuva em 15 minutos, segundo boletim divulgado pela prefeitura.

Prefeitura prevê chuva de fraca a moderada durante toda a noite de hoje. Ainda segundo o Alerta Rio, da gestão municipal, algumas "pancadas fortes" podem ser registradas, mas de forma "isoladas".

Prefeitura também alertou para a possibilidade de raios e rajadas de ventos. As fortes chuvas foram provocadas por uma "combinação entre áreas de instabilidade e a umidade do oceano", conforme o Alerta Rio.

Governo mobilizou comitê de chuvas para todo o estado. Por meio de nota, a gestão Cláudio Castro (PL) disse estar "com a atenção voltada para as condições do tempo na noite desta sexta-feira em todo o estado", e afirmou ter mantido contato com os prefeitos de Petrópolis, Duque de Caxias, Seropédica, São João de Meriti e São Gonçalo.

Castro afirmou ter colocado "toda a estrutura do Estado de prontidão para dar o suporte que for necessário". Governador também pediu à população "que fique atenta aos sinais das sirenes em áreas de risco e aos comandos das Defesas Civis estadual e municipais".

Fim de semana

A previsão para este sábado (26) é de redução da nebulosidade e sem previsão de chuva no período da manhã no Rio de Janeiro. Os ventos estarão predominantemente moderados e as temperaturas devem apresentar elevação, variando entre 15 graus Celsius (°C) e 30°C.

Para domingo (27), o céu estará parcialmente nublado e não há previsão de chuva. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas estáveis, com máxima prevista de 32°C e mínima de 15°C.

*Com Agência Brasil