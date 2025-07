FMI vê risco de Reino Unido perder rumo para corrigir finanças públicas

LONDRES (Reuters) - O Fundo Monetário Internacional afirmou que o governo do Reino Unido corre o risco de perder o rumo para atingir suas metas de recuperação das finanças públicas e pediu à ministra das Finanças, Rachel Reeves, que dê a si mesma mais margem de manobra por meio de medidas fiscais ou de gastos.

Em uma versão final de um relatório anual sobre a economia britânica, o FMI disse que as mudanças introduzidas por Reeves nos planos de redução do déficit do governo aumentaram a credibilidade e a eficácia da política fiscal.

"Os riscos para essa estratégia devem ser cuidadosamente gerenciados. Em um ambiente global incerto e com espaço fiscal limitado, as regras fiscais podem ser facilmente violadas se o crescimento decepcionar ou se os choques das taxas de juros se materializarem", disse o FMI.

O Fundo também disse que o risco de mudanças excessivamente frequentes na política fiscal e de gastos poderia ser reduzido por mudanças que incluam a criação de mais espaço fiscal para manobra por parte de Reeves para atingir suas metas.

"A primeira melhor (opção) seria manter mais espaço sob as regras, de modo que pequenas mudanças nas perspectivas não comprometam as avaliações de conformidade com as regras", disse.

Em resposta ao relatório, Reeves disse em um comunicado que o Fundo havia apoiado suas escolhas para a recuperação da economia britânica e que seus planos "enfrentarão os desafios econômicos profundamente enraizados que herdamos em face dos obstáculos globais".

Reeves está sob pressão para aumentar os impostos neste ano para continuar no caminho certo para cumprir suas metas orçamentárias, já tendo aumentado as contribuições para a seguridade social pagas pelos empregadores e junto com medidas de aumento de receita no final de 2024.

(Por William Schomberg)