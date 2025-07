Fed se diz "grato" por incentivo de Trump para concluir renovação de sede

(Reuters) - O Federal Reserve disse nesta sexta-feira que está "grato" pelo incentivo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para concluir a reforma de dois prédios em sua sede em Washington e que "espera ansiosamente" para ver o projeto concluído.

"Permanecemos comprometidos em continuar sendo gestores cuidadosos desses recursos à medida que observamos o projeto até a conclusão", disse a instituição em um comunicado, um dia depois de Trump ter feito uma rara visita ao banco central dos EUA, onde criticou o custo do projeto de renovação.

"O Federal Reserve teve a honra de receber o presidente ontem para uma visita à nossa sede histórica", disse o Fed.

A visita contou com uma troca pública notavelmente tensa entre Trump e o chair do Fed, Jerome Powell, quando eles discutiram sobre o preço do projeto.

Autoridades da Casa Branca têm usado o crescente custo do projeto, que o Fed estima agora em US$2,5 bilhões, como um fator para as críticas contínuas do governo Trump a Powell e sua gestão do banco central.

Trump disse que os dois também conversaram de forma privada sobre a taxa de juros, que, segundo o presidente, deveriam ser reduzidas imediatamente para impulsionar a economia.

A expectativa é de que o Fed mantenha sua taxa de juros na faixa de 4,25% a 4,50% ao fim de uma reunião de dois dias na próxima semana.

(Reportagem de Doina Chiacu e Brendan O'Brien)