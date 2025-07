EUA designam grupo supostamente ligado a Maduro por apoiar gangues

(Reuters) - Os Estados Unidos designaram nesta sexta-feira um grupo que, segundo eles, está ligado ao presidente venezuelano, Nicolás Maduro, por supostamente apoiar a gangue Tren de Aragua e o Cartel de Sinaloa do México, que os EUA denominaram organizações terroristas estrangeiras.

O Bureau de Assuntos do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado dos EUA disse em uma publicação no X, que foi posteriormente excluída, que usaria "todos os recursos à nossa disposição para impedir que Maduro continue a lucrar com a destruição de vidas americanas e a desestabilização do nosso hemisfério".

Os EUA alegam que o grupo, conhecido como Cartel de Los Soles, é formado por autoridades venezuelanas de alto escalão, inclusive Maduro. Em 2020, os EUA já haviam acusado Maduro e seus aliados de tráfico de drogas.

O Ministério das Comunicações da Venezuela não respondeu imediatamente a um pedido de comentário, mas Maduro tem repetidamente rejeitado as alegações dos EUA como uma campanha de difamação e disse que os EUA devem fazer mais para reduzir o consumo de drogas.

O Departamento de Estado não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Na postagem, o Bureau de Assuntos do Hemisfério Ocidental acusou Maduro, a quem chamou de "ditador", de liderar o grupo para traficar narcóticos para os EUA.

Os Estados Unidos já haviam argumentado que a vitória de Maduro nas eleições do ano passado foi ilegítima e que havia uma ordem para sua captura.

Maduro, presidente desde 2013, foi declarado vencedor das eleições de julho de 2024 pela autoridade eleitoral e pelo tribunal superior da Venezuela, embora nunca tenham sido publicadas as apurações detalhadas que confirmam sua vitória.

(Reportagem de Kylie Madry, Julia Symmes Cobb e Vivian Sequera)