Estados norte-americanos receberão US$608 mi de agência federal para construir centros de detenção de migrantes

Por Courtney Rozen

WASHINGTON (Reuters) - A Agência Federal de Gerenciamento de Emergências dos Estados Unidos (Fema) está se preparando para enviar US$608 milhões aos Estados norte-americanos para a construção de centros de detenção de imigrantes, como parte do esforço do governo Trump para expandir a capacidade de detenção de imigrantes.

A Fema está iniciando um "programa de concessão de apoio à detenção" para cobrir o custo de construção de instalações temporárias pelos Estados, de acordo com um anúncio da agência. Os Estados têm até 8 de agosto para solicitar os fundos, de acordo com a postagem.

O governo Trump tem incentivado os Estados a construírem suas próprias instalações para a detenção de migrantes. Esse programa oferece uma maneira de a administração ajudar os Estados a pagar por isso.

Os fundos serão distribuídos pela Fema em parceria com o Departamento de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA, de acordo com a postagem.

O governador da Flórida, Ron DeSantis, um republicano, disse na manhã desta sexta-feira que o Estado solicitaria o reembolso da Fema para pagar por seu novo centro de detenção de imigrantes conhecido como "Alligator Alcatraz" (Alcatraz dos Jacarés). As autoridades do Departamento de Segurança Interna (DHS) disseram neste verão que a instalação terá um custo estimado de US$450 milhões por ano.

A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, disse que o DHS utilizará o programa de abrigo e serviços da Fema, no valor de US$650 milhões, para financiar as instalações da Flórida. O Congresso, durante o governo Biden, orientou o DHS a distribuir o dinheiro aos governos estaduais e locais para cobrir o custo de abrigar migrantes. As organizações sem fins lucrativos também eram elegíveis. O fluxo de financiamento foi separado do dinheiro que o Congresso reservou para a Fema para cobrir o alívio de desastres.

A Fema se recusou a responder a uma pergunta da Reuters sobre se a Flórida receberia dinheiro do fundo de detenção.