Encomendas de bens de capital dos EUA têm queda inesperada em junho

WASHINGTON (Reuters) - As novas encomendas de bens de capital manufaturados nos Estados Unidos tiveram queda inesperada em junho, sugerindo uma retração nos gastos das empresas com equipamentos uma vez que o impulso da antecipação da atividade antes das tarifas sobre as importações diminuiu.

Os pedidos de bens de capital não relacionados à defesa e excluindo aeronaves, um indicador observado de perto dos planos de gastos das empresas, caíram 0,7% no mês passado, após alta de 2,0% em maio em dado revisado para cima, informou o Departamento de Comércio nesta sexta-feira.

Economistas previam alta de 0,2% dos pedidos depois de um salto de 1,7% relatado anteriormente em maio. As remessas de bens de capital aumentaram 0,4% em junho, depois de um aumento de 0,5% em maio.

Os gastos das empresas com equipamentos aceleraram acentuadamente no primeiro trimestre em meio à antecipação antes das tarifas agressivas impostas pelo presidente Donald Trump sobre as importações.

Embora alguns dos gastos relacionados às tarifas para evitar preços ainda mais altos dos produtos tenham persistido, a incerteza sobre onde os níveis das tarifas acabarão se estabelecendo fez com que algumas empresas adiassem os gastos de capital.

