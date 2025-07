A dica de uma empresária que criou negócio com renda passiva de R$ 100 mil

Quando Amy Landino começou como profissional de marketing de redes sociais em 2009, ela não tinha um grande plano. Dois anos antes, havia tentado a sorte ao largar a faculdade no meio, e a única coisa que sabia era que amava criar conteúdo sobre como usar as redes sociais.

O amor pela profissão rendeu frutos, e hoje seu negócio gera cerca de US$ 18 mil (R$ 99,4 mil na cotação atual) por mês em renda passiva.

Autora de três livros, palestrante e criadora de conteúdos premiados focados em produtividade motivacional e negócios, Amy ainda orienta clientes na construção de marcas pessoas e modelos de negócios lucrativos. Tudo isso, segundo ela, trabalhando apenas quatro horas por dia.

O que aconteceu

O primeiro conselho que ela dá é: não espere a ideia perfeita para começar. "Na verdade, o maior erro que vejo meus clientes de coaching cometerem é esperar por uma ideia perfeita e deixar o perfeccionismo e o medo os impedirem", conta ao CNBC Make It. "Meu trabalho é completamente diferente do que era há 15 anos, e está tudo bem. Você não precisa ter a ideia perfeita para começar", complementa Amy.

Quando meus clientes de coaching dizem que estão esperando o "momento certo" ou adiando até que a ideia esteja "perfeita", sei o que realmente estão dizendo: eles têm medo de começar. Eu entendo. Mas aqui está a verdade: perfeccionismo é apenas procrastinação vestida com um terno chique. Isso nos faz sentir produtivos porque estamos "preparando". Na verdade, estamos apenas adiando o trabalho real Amy Landino, à CNBC Make It

O primeiro vídeo no YouTube foi gravado com uma cama ao fundo. Cada vídeo foi ficando um pouco melhor que o anterior, e isso acabou levando-a ao primeiro curso e à renda passiva. "Se eu tivesse esperado até ter equipamentos profissionais e um cenário perfeito, talvez nunca tivesse gerado renda passiva", diz.

Ignore alguns erros. Criadora do canal AmyTV no YouTube, com quase 500 mil inscritos, Amy conta que conseguiu mais de R$ 38 mil em renda passiva com um único vídeo que sequer pensava em publicar — por meio de receita de anúncios e patrocínios. Mas ela conseguiu deixar o perfeccionismo de lado e acabou sendo recompensada.

Fiz um vídeo mais recente quando minha filha estava doente. Mal dormi e ainda não tinha um lugar para filmar em nossa nova casa. Gravei o vídeo mesmo assim, mas quase não o publiquei porque achava que parecia cansado e que a energia não estava certa. Fico feliz por ter postado esse vídeo imperfeito mesmo assim Amy Landino

Amy lembra: as pessoas que podem estar julgando erros ou imperfeições de fora não são as que estão correndo riscos. "Você não pode deixar as opiniões delas, dadas de longe, ditarem como você se sente em relação ao seu trabalho", diz.

3 estratégias para superar o perfeccionismo

Defina metas de aprendizado em vez de metas de desempenho . Quando comecei meu canal no YouTube, meu objetivo não era alcançar um milhão de inscritos. Era aprender a me comunicar de forma eficaz na câmera. Essa mudança de mentalidade tira a pressão de cada conteúdo e transforma "fracassos" em experiências valiosas de aprendizado. Ao tornar meu objetivo algo que eu pudesse controlar, tudo o que precisava fazer era praticar e, em pouco tempo, me tornei um comunicador habilidoso.

. Quando comecei meu canal no YouTube, meu objetivo não era alcançar um milhão de inscritos. Era aprender a me comunicar de forma eficaz na câmera. Essa mudança de mentalidade tira a pressão de cada conteúdo e transforma "fracassos" em experiências valiosas de aprendizado. Ao tornar meu objetivo algo que eu pudesse controlar, tudo o que precisava fazer era praticar e, em pouco tempo, me tornei um comunicador habilidoso. Use a regra das 24 horas . Dê a si mesmo 24 horas para concluir e publicar um projeto -- ou um prazo razoável dependendo do tamanho da tarefa. Isso evita ajustes intermináveis e força você a focar no progresso, não na perfeição. Usei essa estratégia para escrever meu primeiro livro, "Vlog Like a Boss". Ao me desafiar a escrever um pouco todos os dias, tirei o manuscrito inteiro da cabeça em menos de um mês! Ele vendeu cerca de 20.000 cópias em versões e-book, paperback, capa dura e áudio.

. Dê a si mesmo 24 horas para concluir e publicar um projeto -- ou um prazo razoável dependendo do tamanho da tarefa. Isso evita ajustes intermináveis e força você a focar no progresso, não na perfeição. Usei essa estratégia para escrever meu primeiro livro, "Vlog Like a Boss". Ao me desafiar a escrever um pouco todos os dias, tirei o manuscrito inteiro da cabeça em menos de um mês! Ele vendeu cerca de 20.000 cópias em versões e-book, paperback, capa dura e áudio. Comece antes de estar pronto. Lance seu produto ou serviço quando ele parecer 80% perfeito. Alguns dos meus produtos não eram perfeitos quando o lançamos. Mas, ao ouvir nossos clientes, eles melhoram a cada atualização.