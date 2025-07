Economia da zona do euro resiste enquanto BCE busca moderar apostas de que não haverá mais cortes nos juros

Por Balazs Koranyi e Francesco Canepa

FRANKFURT (Reuters) - A economia da zona do euro permaneceu resiliente à incerteza generalizada causada por uma guerra comercial global, mostrou uma série de dados nesta sexta-feira, mesmo com as autoridades do Banco Central Europeu parecendo moderar as apostas do mercado de que não haverá mais cortes nos juros.

O BCE manteve as taxas de juros inalteradas na quinta-feira e sua avaliação modestamente otimista da economia da zona do euro aumentou as expectativas dos investidores de que o ciclo de afrouxamento de um ano, que reduziu pela metade a taxa básica do banco para 2%, pode estar chegando ao fim.

Para sustentar parte desse otimismo, dados de empréstimos mostraram o ritmo mais rápido de expansão em dois anos, enquanto uma pesquisa do BCE previu um crescimento econômico mais rápido, juntamente com a inflação na meta.

Enquanto isso, uma pesquisa separada do Ifo sobre a confiança empresarial na Alemanha mostrou o sétimo aumento consecutivo, indicando que a maior economia do bloco ainda está se movimentando apesar das tensões comerciais que retêm as exportações e os investimentos corporativos.

Os números também corroboram os comentários da presidente do BCE, Christine Lagarde, de que o bloco pode ter tido um desempenho "um pouco melhor" do que o esperado no último trimestre.

Os novos dados, combinados com os comentários de Lagarde, levaram os investidores a continuar reduzindo suas apostas em novos cortes nos juros. Os mercados agora veem apenas 50% de chance de outro movimento este ano, um grande recuo em relação ao início desta semana, quando outro corte estava totalmente precificado.

Ainda assim, as autoridades pareceram ter uma visão mais cautelosa do que os investidores financeiros.

"Os riscos para o crescimento ainda estavam inclinados para o lado negativo, com a incerteza permanecendo muito alta", disse o chefe do banco central francês, François Villeroy de Galhau. "Mais do que nunca, em um ambiente volátil, o pragmatismo ágil à luz dos dados e das previsões é essencial."

Uma das principais preocupações é que o crescimento tímido, o euro forte e o impacto das tarifas reduzirão as pressões sobre os preços, aumentando o risco de que a inflação, atualmente na meta de 2% do BCE, caia para um nível muito baixo, exigindo estímulos do banco central.

"Não se espera que as tarifas dos EUA, cuja extensão ainda é incerta, façam com que a inflação aumente, enquanto a valorização do euro está tendo um efeito desinflacionário significativo", disse Villeroy.

No entanto, vários bancos importantes revisaram suas previsões para o BCE.

O Goldman Sachs, o BNP Paribas, o Nomura e o Commerzbank abandonaram suas previsões de mais afrouxamento da política monetária, não esperando mais cortes nas taxas de juros este ano, enquanto o JPMorgan adiou sua projeção de um último corte nas taxas de juros de setembro para outubro.

Entretanto, vários outros, incluindo o Bank of America, Barclays e UniCredit, continuam a prever um movimento em setembro, mesmo que alguns deles tenham reconhecido que as chances diminuíram um pouco.