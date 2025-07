O Banco Central estima (BC) que a dívida externa brasileira atingiu US$ 364,272 bilhões em junho, segundo os números do balanço de pagamentos divulgados nesta sexta-feira, 25. A dívida externa era de US$ 359,604 bilhões em maio, segundo as estimativas da autarquia. A dívida externa de longo prazo atingiu US$ 271,193 bilhões em junho, enquanto o estoque de curto prazo ficou em US$ 93,079 bilhões.