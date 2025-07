Dinossauro de 20 metros descoberto na França desafia teorias sobre migração pré-histórica

Uma omoplata de mais de um metro encontrada ao lado de uma série de ossos colossais e ainda parcialmente enterrados no sudoeste da França. No ano passado, cientistas encontraram os primeiros ossos de uma nova espécie de dinossauro no mesmo local. Em julho de 2025, durante a 16ª campanha de escavações, outras dez peças vieram à tona, ajudando a completar o esqueleto desse gigante de 140 milhões de anos.

Assim começa mais um capítulo de descobertas no que é considerado um dos maiores sítios de fósseis de dinossauros do mundo ? o campo de escavação de Angeac-Charente, entre Angoulême e Cognac.

Esses fósseis, em tons que variam do amarelo ao marrom-escuro conforme a profundidade, estão sendo no momento escavados por voluntários e especialistas ajoelhados na argila, sob uma grande tenda branca que protege do sol e da chuva.

A nova espécie identificada é um camarassauro, herbívoro de 20 metros e 30 toneladas, parente distante do diplodoco. Até 2023, ele era desconhecido na Europa ocidental nesse período histórico, segundo o paleontólogo Jean-François Tournepiche, ex-curador do museu de Angoulême.

Sítio paleontológico revela surpresas

Para o diretor das escavações, Ronan Allain, trata-se de uma "descoberta científica enorme", já que esse tipo de dinossauro só havia sido registrado na América do Norte, e em períodos anteriores. A nova evidência pode ajudar a reconstituir os movimentos das espécies pré-históricas entre continentes.

Considerado o sítio mais escavado do mundo, Angeac-Charente ainda guarda surpresas. Este ano, dois fêmures surgiram assim que a tenda foi montada, em um local inesperado. Foi ali que, em 2010, um fêmur de 2,02 metros de um turiassauro ? também da família dos saurópodes ? deu fama internacional ao sítio.

O local, que pertence ao período Cretáceo Inferior, já rendeu mais de 10 mil peças científicas, distribuídas por uma área escavada de mil metros quadrados. Tournepiche afirma que esse ecossistema permanece pouco compreendido, tendo sido habitado por cerca de 45 espécies de vertebrados, incluindo crocodilos, tartarugas, dinossauros do tipo avestruz, além de vegetação tropical.

O camarassauro provavelmente morreu de forma natural no local. Seus ossos foram levemente deslocados pelo rio Charente cerca de 100 mil anos atrás.

Trabalho minucioso

Apesar do ótimo estado de conservação, os ossos são extremamente frágeis. Voluntários e cientistas precisam envolvê-los com plástico filme e jornal, preencher cavidades com argila e embalá-los em moldes de gesso reforçado para poder transportá-los. Alguns blocos chegam a pesar duas toneladas.

As três semanas de escavações alimentam mais de um ano de trabalho em laboratório, onde os fósseis são limpos, consolidados e, às vezes, reconstituídos. "É um trabalho longo e minucioso, bem diferente da imagem criada por Jurassic Park", diz Dominique Augier, preparador de fósseis, em alusão à saga cinematográfica.

No campo, cerca de 30 visitantes acompanham as escavações de perto. Entre eles está Noé Migné, de 11 anos, impressionado com "o tamanho gigante dos ossos de saurópodes". As vagas para visitas, abertas em junho, foram todas preenchidas rapidamente, segundo Tournepiche, que define o interesse do público como "mágico".

Os fósseis integrarão o acervo do museu de Angoulême e estarão também numa grande exposição no Museu Nacional de História Natural de Paris, prevista para junho de 2026.

"Sonho de todo paleontólogo"

Em Angeac-Charente, Ronan Allain realiza o que chama de "o sonho de todo paleontólogo". Faltando apenas um osso de dinossauro carnívoro para completar o quadro, a equipe encontrou um novo fóssil dias antes do encerramento da temporada ? mas ele ainda está enterrado, aguardando as escavações do próximo ano.

Segundo os especialistas, há pelo menos mais dez anos de trabalho pela frente. E muitos segredos do passado ainda a serem revelados.

(Com AFP)