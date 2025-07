Dinamarca lidera a integração de imigrantes no mercado de trabalho vindos de fora da EU

A Dinamarca é o país da União Europeia que mais emprega imigrantes vindos de fora do bloco. No começo deste mês, o país a escandinavo também reduziu a exigência do teto de salário anual para estrangeiros vindos de 16 países fora s do bloco europeu, incluindo o Brasil.

Fernanda Melo Larsen, correspondente da RFI em Copenhague

A Dinamarca acaba de atingir um marco histórico: o país nórdico tem hoje a maior taxa de emprego da União Europeia de imigrantes vindos de fora do bloco. De acordo com Serviço de Estatísticas da União Europeia, a Eurostat, 71,4% dessa população estava empregada em 2024, um índice bem acima da média europeia, de 65,3%.

O estudo, analisado pela Fundação ROCKWOOL de Berlim, aponta ainda que o desempenho dos imigrantes na Dinamarca se aproxima ao da população nativa, o que reitera a força de trabalho estrangeira como pilar essencial da economia local. Mas apesar do avanço, especialistas alertam para uma desigualdade persistente: enquanto 74% dos homens vindos de fora da UE estão empregados, o número entre mulheres estrangeiras não passa de 56%.

A integração da mão de obra estrangeira no país escandinavo é vista pelo Diretor da Associação de Empregadores Dinamarquesa, Jacob Holbraad, de forma positiva.

"Com a escassez de mão de obra no país, os funcionários internacionais tornaram-se de crucial importância para as empresas e a economia dinamarquesa nos últimos anos", afirma Jacob Holbraad.

Brasil na lista positiva

O governo também optou por reduzir o valor mínimo anual de salário exigido para concessão de visto de trabalho. O teto, que antes era de 514 mil coroas dinamarquesas, caiu para 300 mil coroas dinamarquesas. Isso é o equivalente a 262 mil reais por ano. A medida vale apenas para cidadãos de 16 países estratégicos para os negócios dinamarqueses, entre eles o Brasil, os Estados Unidos, o Reino Unido, a Índia e a China.

Para garantir que o novo sistema não incentive práticas abusivas, o governo vai exigir que empregadores tenham pelo menos 10 funcionários fixos e não estejam sob sanções da Autoridade de Meio Ambiente do Trabalho. Além disso, todos os profissionais em obras de grande porte deverão portar uma carteira de identidade visível, o que facilita a fiscalização das condições de trabalho. A ministra do Emprego, Ane Halsboe-Jørgensen, afirma que a Dinamarca precisa de mão de obra estrangeira qualificada.

"Os trabalhadores devem ser contratados em condições justas e com segurança no trabalho. Por isso, só empresas com acordos coletivos poderão participar do novo regime", declarou a ministra Ane Halsboe-Jørgensen.

550 vistos anuais

A expectativa inicial é que a nova medida atraia ao menos 550 trabalhadores estrangeiros por ano. O ministro dinamarquês da Indústria e Comércio, Morten Bødskov, acrescenta que é possível abrir o país à força de trabalho internacional sem comprometer os valores locais.

"Sabemos que áreas com muitos trabalhadores estrangeiros são mais vulneráveis a concorrência desleal trabalhista. Por isso, estamos reforçando as exigências para proteger tanto as empresas sérias quanto os funcionários", declarou o ministro Morten Bødskov.

Com a flexibilização das regras e o bom desempenho dos imigrantes no mercado, a Dinamarca se afasta da tendência de fechamento adotada por outros países europeus e aposta na inclusão produtiva como resposta à escassez de mão de obra e aos desafios demográficos.

Embora o governo dinamarquês tenha a maioria no parlamento, o acordo enfrenta forte oposição, como no Partido do Povo Dinamarquês, que é conhecido como de extrema direita.

"Os muitos idosos e pessoas com deficiência aqui na Dinamarca, que querem contribuir estão sendo ignorados, eles estão sendo excluídos por um sistema que prefere buscar mão de obra do outro lado do mundo", criticou o presidente do Partido do Povo Dinamarquês, Morten Messerschmidt, durante entrevista a uma emissora TV dinamarquesa.