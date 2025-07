Diários de adolescentes na URSS de Stalin falam sobre amor, fome e pressão

Do UOL, em São Paulo

Uma pesquisadora da Universidade de Cambridge (EUA) analisou o conteúdo de mais de 20 diários escritos por adolescentes que viviam na antiga União Soviética entre 1930 e 1941, período marcado pelo regime de Stalin. Ekaterina Zadirko realizou o estudo como parte do doutorado, e a análise de um dos diários foi publicada no periódico Slavic Review na segunda-feira.

O que aconteceu

Pesquisadora descobriu história surpreendente de jovem de 14 anos. Nos diários dele, há preocupação com a própria família, que teria passado fome em diversos momentos, além de angústias típicas de adolescentes que se apaixonam pela primeira vez.

Diário foi escrito por Ivan Khripunov entre 1937 e 1941. Ele era filho de um camponês, que era rico e, posteriormente, virou inimigo do povo, sendo rotulado de "kulak" (termo pejorativo associado aos camponeses que tinha terra e trabalhadores, sendo visto como "inimigos da classe").

Ivan seguiu modelo feito pelo escritor russo Máximo Gorki. Jovem registrou dificuldades da mesma forma que Gorki havia descrito suas lutas pré-revolucionárias: escreveu sobre o período de fome que a família vivenciou entre 1932 e 1933; o exílio de seu pai e a humilhação pública sofrida por sua mãe e irmãs mais velhas devido ao rótulo de "kulak".

"Ivan não percebeu que estava fazendo algo potencialmente perigoso". Ao imitar Gorki, Ivan seguia convenções literárias estabelecidas, explica a pesquisadora. "Mas, ao fazê-lo, quebrou as regras de uma autobiografia pública stalinista, ao discutir temas tabu. Não foi uma expressão de dissidência política consciente, mas um choque de modelos culturais."

Página do diário de Ivan Khripunov com seu desenho Imagem: Aleksandr Khripunov e Svetlana Bykova

Na Rússia da década de 1930, escrever era uma estratégia fundamental para os adolescentes processarem sua chegada à maioridade e encontrarem seu lugar na sociedade. Mesmo que o diário permanecesse um documento privado, escrever para esses meninos parecia algo muito arriscado, até mesmo existencial. Ekaterina Zadirko, em comunicado divulgado pela Universidade de Cambridge

Um dos últimos trechos escritos por Ivan foi antes de ir para a guerra, em 1941. Menos de um ano depois, ele foi dado como desaparecido. A data exata de sua morte é desconhecida.

Veja alguns trechos do diário de Ivan

A fome surgiu não por causa de uma colheita ruim, mas porque todas as colheitas foram levadas. Kulaks foram exilados em Solovki. Muitos inocentes sofreram. Por não entregar os grãos, que nos foram tirados, nosso pai foi enviado para a Sibéria... Sem pão... e nosso pai, nós estávamos famintos... colhíamos espigas (era proibido coletar espigas, e muitas vezes os capatazes levavam as espigas e nossas sacolas); levávamos para casa a palha e fazíamos bolos com ela. (1932/1933)

Penso na minha futura grande obra literária, na qual mostrarei minha vida e darei uma descrição completa da sociedade contemporânea. (1941)

No exterior, o amor é o principal objetivo da vida... Para nós, o amor é uma preocupação secundária. O mais importante é o trabalho comunitário. Raramente dizemos a palavra 'amor'. ...Apaixonei-me por uma garota, mas ela não me amava de volta... Em meus pensamentos, eu só queria olhar para ela e não macular meu delicado ser com sonhos sobre relações sexuais. (1941)

Uma nova vida começa. É por isso que escrevi minha autobiografia... A guerra transforma todos em adultos. Eu pensava que era um menino, mas agora estou sendo convocado como um adulto. (Enquanto se preparava para o recrutamento militar em 1941)

'Esperavam muito desses meninos'

Outro diário estudado foi do adolescente russo Vasilii Trushkin. Ele foi descrito pela pesquisadora como "um camponês melancólico e taciturno" que escrevia poesia e aspirava a ser escritor. Aos 12 anos, sua família fugiu da fome na região de Saratov, no sudoeste da Rússia, mudando-se para a Sibéria.

Vasilii Trushkin aos 15 anos em 1937 Imagem: Divulgação/ Anna Trushkina/Universidade de Cambridge

Jovem falava sobre amor e sobre perspectivas do futuro. Vasilii escreveu um trecho sobre uma garota chamada Natasha. "É tão agradável sentir a proximidade de uma mulher amada! Do vaso sagrado, cantado por muitos poetas, bebi avidamente o prazer. Depois, já na cama, não consegui me acalmar por um longo tempo."

Em setembro de 1936, outro jovem, David Samoilov, 16, escreveu sobre talento. "Sou completamente sem talento, e escrever sempre será um tormento para mim. Ser professor de literatura no ensino médio, um crítico medíocre, editor de um jornal provinciano? É uma perspectiva repugnante. Mas deixe estar! Suponha que eu sacrifique minha autoestima, aspirações etc. por aquilo que amo, mas serei de alguma utilidade para a sociedade em que vivo?"

Textos mostram dilema na vida dos meninos. A pesquisadora explica que a maneira como os adolescentes consideravam seu futuro mostra um dilema na cultura stalinista.

Esperavam muito desses meninos, e eles se sentiam realmente confusos sobre o que deveriam fazer. Disseram-lhes que poderiam se tornar quem quisessem e viver uma utopia socialista, mas foram submetidos a uma enorme pressão para se tornarem o tipo de modelo heroico que a cultura soviética celebrava. Ekaterina Zadirko à Universidade de Cambridge

Preparando-se para a guerra

Ekaterina Zadirko é a responsável pela pesquisa Imagem: Divulgação/Universidade de Cambridge

Alguns dos diários terminam abruptamente quando os jovens entram na guerra. Zadirko explica: "Esses meninos foram para o front 'vindos da escola', alguns pereceram, mas aqueles que sobreviveram, envelheceram e morreram quase junto com a própria União Soviética."

No entanto, pesquisadora diz que não se pode estereotipar a vida soviética. "A ideologia soviética moldou as pessoas, mas elas não sofreram uma lavagem cerebral completa", comenta Zadirko. "Não havia apenas verdadeiros crentes e dissidentes. As pessoas não simplesmente aceitavam ou rejeitavam a propaganda, ou seguiam suas regras para sobreviver."