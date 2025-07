Coreia do Sul pretende fechar acordo comercial com os EUA antes do dia 1º

O ministro da Indústria da Coreia do Sul, Kim Jung-kwan, se encontrou na quinta-feira, 24, com o secretário do Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, em Washington, para discutir os termos de um acordo comercial e a cooperação bilateral no setor industrial.

O governo sul-coreano pretende chegar a um acerto com os americanos antes do dia 1º, quando deverá entrar em vigor a tarifa de importação de 25% anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no dia 7.

"Faremos todos os esforços para garantir que nossas empresas não sejam colocadas em desvantagem em comparação com nossos concorrentes", disse Kim. "Com base nas discussões de hoje [quinta-feira, 24], tentaremos garantir o melhor resultado possível para o interesse nacional até o dia 1º de agosto."

Em uma ofensiva paralela, o ministro do Comércio da Coreia do Sul, Yeo Han-koo, teve um encontro virtual com a governadora do Alabama, Kay Ivey, para discutir sobre investimentos no Estado americano. O Alabama abriga várias fábricas de empresas sul-coreanas, incluindo a montadora Hyundai. Fonte: Dow Jones Newswires.