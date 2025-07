Conselho do Carrefour Brasil aprova empréstimo de R$9,8 bi para refinanciar dívida

SÃO PAULO (Reuters) - O conselho de administração do Carrefour Brasil aprovou nesta sexta-feira a contratação de empréstimos de até R$9,8 bilhões com o Carrefour Finance, divisão financeira do francês Carrefour, para refinanciamento de dívidas.

Segundo fato relevante, foi aprovada a contratação de empréstimo de até R$9,05 bilhões entre o Carrefour Brasil e o Carrefour Finance, a juros de 15,40% ao ano e prazo de 36 meses, e outro de até R$750 milhões envolvendo sua subsidiária WMS Supermercados do Brasil, nas mesmas condições de juros e prazo.

Ambos os prazos são prorrogáveis, de acordo com o documento. Com isso, a empresa inicia os trâmites para antecipar o resgate de debêntures e/ou realizar o pré-pagamento delas.

O grupo brasileiro já havia informado na quinta-feira que seu controlador pretendia refinanciar o endividamento da unidade e que ainda está avaliando as possíveis alternativas para implementação do refinanciamento.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)