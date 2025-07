Confiança empresarial na Alemanha atinge em julho nível mais alto em mais de um ano

Por Maria Martinez

BERLIM (Reuters) - A confiança das empresas da Alemanha melhorou em julho, atingindo seu nível mais alto em 13 meses, segundo uma pesquisa divulgada nesta sexta-feira, embora analistas tenham alertado que as perspectivas econômicas continuam fracas.

O instituto Ifo disse que seu índice de clima de negócios subiu para 88,6 em julho, o mais alto desde junho do ano passado, de 88,4 no mês anterior. Analistas consultados pela Reuters previram um aumento para 89,0.

"A confiança das empresas alemãs ainda está na onda do otimismo", disse Carsten Brzeski, chefe global de macro do ING, acrescentando que o sétimo aumento consecutivo no indicador foi notável.

No entanto, Brzeski disse que não está claro se o otimismo se baseia em fundamentos econômicos mais fortes ou se é apenas um desejo.

As empresas alemãs parecem estar se concentrando no lado positivo do que pode acontecer com um novo governo, em vez de se concentrarem na incerteza econômica e nas tensões comerciais, acrescentou ele.

O Parlamento alemão aprovou, em março, planos para um aumento maciço de gastos, com um fundo especial de 500 bilhões de euros para infraestrutura e planos para remover os investimentos em defesa das regras que limitam os empréstimos.

As principais empresas alemãs, incluindo a Siemens e o Deutsche Bank, também anunciaram uma grande iniciativa de investimento na segunda-feira, com o objetivo de reavivar a confiança dos investidores na maior economia da Europa.

"Esse estímulo fiscal inevitavelmente impulsionará a economia, embora a perspectiva de crescimento de longo prazo permaneça extremamente fraca", disse Joerg Kraemer, economista-chefe do Commerzbank.

(Reportagem de Maria Martinez, Christian Kraemer e Rene Wagner)