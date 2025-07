Comic-Con tem prévia de nova série da franquia 'Alien'

A aguardada série de ficção científica "Alien: Earth" aterrissou oficialmente nesta sexta-feira (25) na Comic-Con de San Diego, onde milhares de fãs assistiram com exclusividade ao piloto da nova entrega da franquia.

A disputada convenção celebrada anualmente no estado americano da Califórnia foi o cenário escolhido para a estreia mundial da série da FX criada por Noah Hawley.

"Isso é de longe a maior coisa que já fiz", disse Hawley, aplaudido por 6.500 fãs no famoso salão H da Comic-Con, antes de apresentar o primeiro episódio, também dirigido por ele.

"Foi uma loucura!", exclamou Nicole Martindale, uma seguidora da franquia que viajou do norte da Califórnia para o evento. "Não era o que esperava baseado nos filmes de Alien, mas foi incrível", acrescentou.

Escrita por Hawley, "Alien: Earth" se passa alguns anos antes dos eventos narrados em "Alien - O 8º Passageiro", filme de Ridley Scott de 1979.

Scott aparece como produtor executivo desta prequela que chegará à plataforma Disney+ em 12 de agosto no Brasil.

"Se tenho uma habilidade ao adaptar esses filmes, é compreender o que o filme original me fez sentir e por quê, e tentar criar uma nova história completamente diferente", explicou Hawley à plateia.

O painel contou também com a participação dos atores Sydney Chandler, Alex Lawther, Timothy Olyphant, Babou Ceesay e Samuel Blenkin, que falaram sobre como é se tornar parte da saga e contracenar com o Xenomorfo.

"É um sonho, é surreal", disse Chandler, que interpreta Wendy, considerada um "híbrido" por misturar consciência humana em um corpo sintético. "Sou fã de ficção científica e de Alien desde sempre, [...] voltei à minha infância", comentou.

- Em "Terras Selvagens" -

Cerca de 130 mil visitantes são esperados este ano na Comic-Con, um dos maiores festivais de cultura pop do mundo. Embora nesta edição, as filas para entrar no salão H tenham sido mais tranquilas que em anos anteriores.

Para os fãs, acostumados a dormir acampados às portas do famoso auditório para ter acesso a conteúdos exclusivos, isso se deve à notável ausência da Marvel Studios, que este ano tem uma presença reduzida na convenção.

"No ano passado chegamos na noite anterior e tivemos que esperar horas para nos darem uma pulseira", contou Carla González, que frequenta o evento com sua família desde 2013.

"Este ano, veja, já vai começar o primeiro painel e ainda há cadeiras vagas. Se a Marvel estivesse aqui, estaria lotado", comentou.

No entanto, os fãs lotaram o auditório nesta sexta-feira na expectativa de clipes, entrevistas e prévias de suas séries e filmes favoritos.

O tema de outro aguardado painel desta tarde é um velho conhecido de Alien: "Predador: Terras Selvagens", dirigido por Dan Trachtenberg, que chegará aos cinemas americanos em novembro.

Trachtenberg, responsável por revitalizar a franquia com "Predador: A Caçada" (2022), participará da Comic-Con junto aos seus protagonistas, Elle Fanning e Dimitrius Schuster-Koloamatangi, que interpreta o predador, Dek.

Espera-se que sejam revelados mais detalhes e imagens da produção, que coloca o predador pela primeira vez no centro da trama como uma presa e não um caçador.

Nesta sexta, o salão H da Comic-Con também receberá os atores Jared Leto, Jeff Bridges e Greta Lee para a apresentação de trechos exclusivos de "Tron: Ares".

O filme, dirigido por Joachim Ronning, é o terceiro episódio desta saga de ficção científica que começou em 1982 com Bridges no papel de um programador que fica preso no mundo digital.

A San Diego Comic-Con termina no domingo, dia 27 de julho.

