Chefe do órgão nuclear da ONU diz que Irã está disposto a retomar conversas técnicas

Por Jun Yuan Yong

CINGAPURA (Reuters) - O Irã indicou que estará pronto para reiniciar discussões de nível técnico sobre seu programa nuclear com o órgão de vigilância nuclear das Nações Unidas, disse o chefe da AIEA, Rafael Grossi, nesta sexta-feira.

A Agência Internacional de Energia Atômica tem afirmado que precisa ter permissão para retomar as inspeções após os ataques aéreos israelenses e norte-americanos no mês passado, que visavam destruir o programa nuclear do Irã e negar-lhe a capacidade de construir uma arma nuclear.

Rafael Grossi disse em Cingapura que o Irã precisa ser transparente sobre suas instalações e atividades.

Ele declarou aos repórteres que a AIEA havia proposto que Irã iniciasse discussões sobre "as modalidades de como reiniciar ou começar (as inspeções) novamente".

"Então, é isso que estamos planejando fazer, talvez começando com detalhes técnicos e, mais tarde, passando para consultas de alto nível", disse Grossi, acrescentando que as equipes técnicas enviadas ao Irã para conversações ainda não incluirão inspetores.

Na quarta-feira, o vice-ministro das Relações Exteriores iraniano, Kazem Gharibabadi, disse que o Irã concordou em permitir a visita de uma equipe técnica da AIEA nas próximas semanas, mas não em ir às instalações nucleares.

Teerã, que nega estar tentando construir uma arma nuclear, afirma que o acesso às instalações bombardeadas representa riscos de segurança e proteção.

Grossi disse que não tinha mais informações do Irã sobre a situação e o paradeiro de seu estoque de cerca de 400 kg de urânio altamente enriquecido.

"É por isso que é tão importante que nos engajemos o mais rápido possível e que possamos iniciar nossa inspeção", declarou ele.