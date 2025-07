Casa de Rui Barbosa passa por obra para garantir segurança de acervo

O Museu Casa de Rui Barbosa (MCRB), em Botafogo, zona sul do Rio, passa por obras para modernização das instalações elétricas, implantação de um Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) e instalação de um novo sistema de combate e prevenção a incêndios, baseado em boas práticas de prevenção, atualização e normatização das instalações prediais.

A reforma é para proteger o acervo e preservar a memória do patrimônio da instituição vinculada à Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB), do Ministério da Cultura. Para evitar que se repitam danos como os causados pelo incêndio no dia 2 de setembro de 2018, no Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, o foco da reforma é reduzir ao máximo os riscos de sinistros de grandes proporções.

"Todo esse conjunto de intervenções está no sentido de colocar o Museu, que é parte da história republicana do Brasil, no século 21", apontou o presidente da Fundação, Alexandre Santini em entrevista à Agência Brasil, acrescentando a dimensão da acessibilidade da instituição, que instalou elevador e rampas, medidas que já tinham sido recomendadas pelo Ministério Público.



De acordo com o presidente, as obras na parte elétrica atendem demandas de mais de uma década. Apesar de às vezes parecerem invisíveis aos olhos do público, são necessárias e já tinham um caráter de certa urgência.

"A gente está falando de situações que podem ser riscos ao patrimônio, aos usuários, aos trabalhadores e servidores. Essa é uma intervenção, que não só diminui riscos, como oferece segurança e tem uma ação também de preservação, de cuidado com o patrimônio cultural. São muitas dimensões que uma intervenção desta, embora gere um transtorno momentâneo, no sentido da interrupção parcial de algumas atividades, da frequência e da visitação, ela na verdade cuida do patrimônio para o futuro", indicou.

Entrega

A expectativa é que as obras da parte elétrica sejam concluídas até novembro, porque no dia 5 deste mês se comemora o Dia Nacional da Cultura, que foi estabelecido nesta data porque é aniversário de Rui Barbosa. "É uma ocasião que a gente tem grandes celebrações aqui na Casa. Então, a gente espera que nesta oportunidade já possa concluir a obra e reabrir plenamente as atividades do Museu", estimou.

O presidente lembrou que a criação do Museu Casa de Rui Barbosa, o primeiro no Brasil nesta modalidade e que se tornou referência para outros Museus Casa que existem no país, completa 95 anos no próximo dia 13 de agosto. "Já é, para nós, o início da preparação dos 100 anos do Museu, que ele possa chegar aos 100 anos totalmente recuperado. A gente está começando por aquilo que não é perceptível aos olhos, mas que é fundamental na perspectiva da preservação. A gente está abrindo esse calendário rumo aos 100 anos do Museu cuidando daquilo que é fundamental, que é a segurança e a preservação do patrimônio", adiantou.

Orçamento

De acordo com Santini, o incremento orçamentário da Fundação nos últimos dois anos foi o que permitiu a realização das obras. Todas as intervenções estão sendo acompanhadas por equipe técnica do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). "A gente não dá um passo sem consultar o Iphan. É uma exigência mas também é uma recomendação de boa prática", afirmou.

Adutoras

Outra necessidade que também se arrastava está a caminho de ser resolvida. É a desativação das adutoras, instaladas ao fim da década de 1920, que atravessam o terreno da Fundação. O remanejamento da estrutura será feito pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio (Cedae), que já concluiu o processo de licitação e contratou a empresa responsável pela obra. "A medida elimina o risco de um rompimento das adutoras dentro da área do jardim histórico, assim como as consequências que um rompimento poderia trazer à estrutura do Museu e ao acervo que ele guarda", informou a Fundação.

Retomada

Para a museóloga e pesquisadora Aparecida Rangel, que faz parte da equipe da Fundação há mais de 20 anos, é muito prazeroso ver a retomada do Ministério da Cultura, extinto no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, e novos investimentos na Casa de Rui Barbosa. "É uma responsabilidade lidar com o patrimônio público. Tudo que está lá pertence ao Brasil. A gente precisa, por direito, zelar por esses bens ", disse a chefe do Museu Casa de Rui Barbosa.

"É um sentimento de orgulho que a gente tem em ver o patrimônio sendo preservado com essa qualidade e essa dedicação. Vai ficar para muitas gerações", apontou.

Criação

A Fundação Casa de Rui Barbosa tem origem no Museu Casa de Rui Barbosa, instituição que completará 100 anos de inauguração em 2030. Em 1966, o Museu foi transformado em Fundação Casa de Rui Barbosa e passou a fazer parte do Centro de Memória e Informação (CMI), que na estrutura da Fundação é a instituição responsável pela gestão dos acervos.

"Nós temos acervos muito variados. Dentro do CMI a gente conta com serviço de biblioteca, com o AMLB, que é o Arquivo Museu de Literatura Brasileira, com o Arquivo Histórico Institucional e com o Museu Casa de Rui Barbosa. O AMLB gerencia cerca de 120 arquivos de escritores, como Manuel Bandeira, Clarice Lispector, Pedro Nava, Drummond. É um acervo muito variado que inclui não apenas os manuscritos desses escritores, mas também acervo museológico, como a poltrona do Manuel Bandeira. Uma gama muito variada de objetos", disse a museóloga.

"O arquivo institucional conta com o arquivo que originou a Fundação, que é o arquivo de Rui Barbosa, que hoje tem a chancela da Unesco de Arquivo do Mundo", comemorou.

Na opinião da pesquisadora, talvez o maior patrimônio dentro do Museu seja a Biblioteca, importante por ser parte da residência histórica que abrigou a família do jurista. Segundo explicou, a casa é um patrimônio em si e a biblioteca está inserida nele.

"São cerca de 35 mil volumes de obras, algumas raras, até do século 16. O Rui Barbosa era um homem ligado ao conhecimento. Eu brinco muito quando recebo o público e quando a gente entra na Biblioteca eu falo 'aqui é o Google da época', porque todos os assuntos que se imaginar daquele momento estão presentes ali", afirmou, acrescentando que embora Rui Barbosa fosse um homem da área de Direito e jornalista, a biblioteca conta com romances, obras de religião e do poeta Dante Alighieri, entre outros, em vários idiomas.

De acordo com Aparecida, o espaço cultural está inserido na categoria de Museu Casa, com o acervo pessoal da família, além dos elementos da vida dos personagens que moraram lá. Ela destaca que, durante muitos anos, o personagem principal era Rui Barbosa, mas sobretudo, de 2014 para cá, começaram a ter destaque os chamados personagens invisibilizados, como a mulher dele, Maria Augusta.

"O que a gente sabia dela era sempre por adjetivos relacionais: a mulher atrás de um grande homem, a esposa amantíssima, dedicada. A gente tem agora algumas pesquisas que tentam trazer à tona esta mulher. Assim também, uma pesquisa sobre os empregados, tem um livro publicado por um antigo mordomo, que é Rui na Intimidade. É um livro importantíssimo para as nossas narrativas porque mostra um Rui no cotidiano, não apenas o mito, um jurista, um Rui do dia a dia tendo uma vida comum", relatou a curiosidade do acervo.

A rotina familiar com padrão de classe alta pode ser constatada por aspectos do imóvel, que tem dois banheiros, o que era incomum para uma residência no século 19. Sala de jantar, de almoço, uma série de gabinetes de trabalho, quarto de vestir, cozinha com fogão a lenha. Tem ainda a garagem com os carros que pertenceram a família, um com motor e outros três movidos a tração animal.

"A casa está preservada nos seus ambientes originais. O visitante tem acesso a essa experiência", disse. O quintal da casa hoje é o jardim histórico da Fundação Casa de Rui Barbosa, que segue normas internacionais de preservação. Muitas árvores são ainda da época em que o jurista viveu lá.

Outro destaque do acervo são os móveis trazidos por Rui Barbosa, que foram utilizados por ele, na Conferência de Paz em Haia, momento considerado um marco da diplomacia brasileira, quando criticou a proposta de tribunais internacionais para classificar as nações de acordo com sua força militar ou econômica e defendeu a igualdade entre os Estados soberanos. Ainda no mobiliário, o museu tem a escrivaninha que Rui Barbosa utilizou para fazer a revisão da primeira constituição republicana. "Uma série de objetos, que a gente consegue mostrar para os diferentes públicos que nos visitam, essas histórias e momentos da vida desse personagem e de outros que habitavam a casa", pontuou a pesquisadora.

A Fundação Casa de Rui Barbosa tem planos para a sua ampliação e desenvolve projetos para a construção de um prédio anexo em um terreno de três casas compradas pela instituição, que agora trabalha para conseguir recursos. Segundo a museóloga, será um prédio moderno com a condição necessária para o crescimento do acervo.

"O AMLB recebe constantemente doações de novos escritores, o Arquivo Histórico Institucional cresce diariamente, assim como a Biblioteca, com sistema composto pela Biblioteca São Clemente, a Rui Barbosa e a infanto juvenil Maria Mazetti, que é uma joia na Casa de Rui Barbosa e faz trabalho de incentivo à leitura", completou.