Camboja pede na ONU "cessar-fogo imediato" com a Tailândia

O Camboja pediu nesta sexta-feira (25) um "cessar-fogo imediato" e "incondicional" com a Tailândia durante uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU sobre os confrontos na fronteira comum por uma disputa territorial, disse o embaixador do Camboja junto às Nações Unidas.

"O Camboja pediu um cessar-fogo imediato, incondicional, e também fazemos um apelo por uma solução pacífica da disputa", afirmou o embaixador cambojano, Chhea Keo, após uma reunião a portas fechadas do Conselho de Segurança das Nações Unidas da qual participaram os dois países.

"Como podem eles [os tailandeses] nos acusar, a nós, um país pequeno com um exército três vezes menor, sem força aérea", de atacar "um grande vizinho"?, acrescentou.

O Conselho de Segurança, por sua vez, "pediu a ambas as partes moderação, máxima moderação e uma solução diplomática. Isso é o que também pedimos", indicou.

Nenhum outro participante desta reunião de urgência solicitada pelo Camboja quis fazer declarações.

Uma disputa territorial de décadas resultou na quinta-feira em hostilidades sem precedentes desde 2011 entre os dois países do sudeste asiático, com a mobilização de caças, artilharia, tanques e infantaria, o que preocupa a comunidade internacional.

