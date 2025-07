Brasil apoia Macron e convoca mais países a reconhecerem Estado da Palestina

O governo brasileiro manifestou apoio à decisão anunciada pelo presidente da França, Emmanuel Macron, de reconhecer oficialmente o Estado da Palestina. Em nota divulgada nesta sexta-feira (25), o Itamaraty afirmou que "saúda" o anúncio feito no dia anterior pelo líder francês e declarou aguardar a formalização da medida durante a abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, em setembro.

"O governo brasileiro saúda o anúncio do Presidente Emmanuel Macron, em 24 de julho, do reconhecimento pela França do Estado da Palestina. O governo brasileiro aguarda a formalização da decisão, em setembro, por ocasião da abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas", diz o comunicado.

O Brasil, que reconhece o Estado da Palestina desde 2010, também destacou que a adesão de um número crescente de países à causa palestina "contribui para responder aos anseios de paz na região.

Além de apoiar a decisão francesa, o governo brasileiro conclamou outras nações que ainda não reconheceram a Palestina como Estado soberano a fazê-lo. O Itamaraty também defendeu o ingresso da Palestina como membro pleno das Nações Unidas, reforçando seu compromisso com uma solução pacífica e duradoura para o conflito no Oriente Médio.

"Ao reiterar sua firme convicção de que se trata da melhor forma de se chegar a uma paz sustentável na região, o Brasil reafirma a defesa da solução de dois Estados", continua o comunicado, que defende "um Estado da Palestina independente e viável, convivendo lado a lado com Israel, em paz e segurança, dentro das fronteiras de 1967, o que inclui a Faixa de Gaza e a Cisjordânia, tendo Jerusalém Oriental como sua capital."

O anúncio do presidente francês, Emmanuel Macron, de que a França reconhecerá oficialmente o Estado da Palestina em setembro de 2025, durante a Assembleia Geral da ONU, provocou uma onda imediata de reações na comunidade internacional.

A decisão, apresentada na quinta-feira (24) como parte de um plano mais amplo pela paz no Oriente Médio, foi recebida com entusiasmo por autoridades palestinas e duramente criticada por Israel e pelos Estados Unidos.

Pelo menos 142 nações já reconheceram ou planejam reconhecer o Estado da Palestina.

(Com agências)