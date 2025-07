Bolsas da Ásia fecham em baixa, com possível realização após ganhos relacionados a tarifas

Por Sergio Caldas

São Paulo, 25/07/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta sexta-feira, em um possível movimento de realização de lucros, depois de subirem em pregões recentes em reação a avanços nas negociações tarifárias dos EUA.

O índice japonês Nikkei caiu 0,88% em Tóquio, a 41.456,223 pontos, depois de acumular robustos ganhos nas duas sessões anteriores em reação ao acordo comercial que os EUA fecharam com o Japão.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng recuou 1,09% em Hong Kong, a 25.338,35 pontos, e o Taiex registrou perda marginal de 0,04% em Taiwan, a 23.364,38 pontos.

Na China continental, o dia foi de baixas modestas, de 0,33% do Xangai Composto, a 3.593,66 pontos, e de 0,10% do menos abrangente Shenzhen Composto, a 2.200,90 pontos.

Na contramão, o sul-coreano Kospi avançou 0,18% em Seul, a 3.196,05 pontos.

Investidores estão na expectativa de que os EUA firmem um pacto comercial com a União Europeia desde que Washington chegou a um acerto com o Japão. Há relatos de que as tarifas "recíprocas" a ser impostas pelos EUA à UE poderão cair a 15%, como foi no caso dos japoneses. Na ausência de um compromisso, o bloco estará sujeito a tarifas de 30% a partir do começo de agosto.

Ontem, o presidente dos EUA, Donald Trump, demonstrou otimismo em relação às conversas com a UE, ao declarar que os dois lados estão "a caminho de fazer um ótimo acordo comercial".

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho pelo segundo dia consecutivo hoje: o S&P/ASX 200 caiu 0,49% em Sydney, a 8.666,90 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com