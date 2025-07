O profeta fenômeno que transformou 30 fiéis em 59 milhões de seguidores

O bispo Bruno Leonardo, líder da Igreja Batista Avivamento Mundial e dono do maior canal brasileiro no YouTube, virou alvo de polêmica após internautas — incluindo o humorista Jonathan Nemer — denunciarem estar inscritos em seu canal sem saber.

Profeta fenômeno

Bruno Leonardo Santos Cerqueira, 41, é natural de Salvador (BA) e começou a pregar aos 15. Em 2000, fundou a Igreja Batista Avivamento Mundial, em Natal (RN), com cerca de 30 pessoas. Hoje, lidera a denominação, com forte atuação presencial e digital, além de ações sociais em comunidades carentes.

Ele virou fenômeno no YouTube ao unir orações diárias, linguagem direta e promessas de bênçãos. Seu canal publica vídeos três vezes ao dia — às 5h, 18h e meia-noite — e aposta em um estilo conhecido como "profetização", com mensagens direcionadas a quem o assiste, no tom de quem transmite revelações divinas.

O canal ganhou em média 471 mil inscritos por mês e superou 59 milhões em 2025. Entre outubro de 2022 e junho de 2024, ele manteve esse ritmo, com pico de 4,1 milhões de inscritos em outubro de 2024, segundo a Folha de S.Paulo. Assim, tornou-se um dos maiores do Brasil, atrás apenas de KondZilla.

Os vídeos do bispo já acumulam mais de 8 bilhões de visualizações na plataforma. Segundo a assessoria do pastor, a estratégia inclui transmissões constantes, vídeos curtos e mensagens universais — evitando polêmicas e pautas políticas —, o que fidelizou um público amplo, especialmente entre trabalhadores e moradores da periferia.

O canal cresceu rápido e sem apadrinhamento de líderes evangélicos tradicionais. O sucesso chamou atenção pela velocidade e pelo alcance em comunidades onde a mensagem religiosa funciona como conforto diário, segundou apurou a Folha de S.Paulo. Bruno Leonardo manteve uma trajetória independente no meio digital.

Ele também lidera eventos presenciais que reúnem multidões. Em 2022, atraiu cerca de 40 mil pessoas na Arena Fonte Nova, em Salvador; em 2023, foram mais de 62 mil; e, em 2024, lotou o Mineirão com 68 mil participantes.

Inscrições automáticas

Nos últimos dias, internautas foram às redes sociais reclamar da inscrição automática e sem consentimento no canal do bispo. A polêmica começou após o humorista Jonathan Nemer relatar que estava inscrito no canal sem jamais ter feito isso. O vídeo do humorista cristão viralizou e gerou um efeito cascata: centenas de internautas passaram a relatar o mesmo nas redes sociais. "Nunca vi esse cara, não faço ideia de quem seja. Por que ele tem 58 milhões de inscritos? E por que eu sigo o canal dele sendo que nunca me inscrevi?", escreveu Nemer, em tom irônico.

Nos comentários, surgiram relatos semelhantes e acusações de "manipulação digital" para inflar o número de inscritos. "Fui olhar e estava inscrita, mas nunca me inscrevi", disse uma internauta. Outros questionaram a autenticidade do sucesso digital do líder religioso e até levantaram a hipótese de compra de canais antigos — algo que não é ilegal, mas levanta dúvidas sobre a origem das inscrições.

Influenciadores como os Irmãos Neto chegaram a publicar vídeos e posts acusando o canal do pastor de "burlar regras" do YouTube para obter inscritos. Um dos títulos divulgados sugeria que "Felipe Neto desmascara bispo Bruno Leonardo", mencionando que o canal teria usado artifícios para inflar números.

No vídeo apresentado, os irmãos Neto ironizam o fato de terem sido superados em número de inscritos pelo canal do pastor. "Paga para impulsionar o próprio conteúdo e chantageia emocionalmente, usando a fé para ganhar inscrito", disse Felipe Neto no vídeo, referindo-se ao bispo.

O que diz o bispo

Ao UOL, Bruno Leonardo afirmou, por meio de sua assessoria, que a alegação de inscrições automáticas seria um equívoco. Segundo ele, a plataforma não permite esse tipo de ação e, portanto, a denúncia não procede.

Ele também refutou as declarações feitas por Felipe Neto, que sugeriu que o canal burla regras do YouTube. O bispo afirmou que essa acusação não é verdadeira e destacou que a própria plataforma reconheceu seu canal recentemente, ao premiá-lo pela marca de 50 milhões de inscritos. Bruno Leonardo afirmou que o canal é o mesmo desde o início e que nunca houve qualquer alteração.

O bispo afirmou que evita polêmicas porque "o justo não se justifica" e que críticas vêm de quem busca engajamento. Sobre os questionamentos, ele disse que prefere não responder e acredita que muitos críticos querem apenas ganhar visualizações. "Existe uma diferença muito grande entre o conteúdo que passamos e o deles. Não achamos interessante responder a essas pessoas", afirmou.

O YouTube proíbe qualquer prática que infle artificialmente as métricas, incluindo inscrições automáticas. Em nota, a plataforma afirma que sua "política de engajamento falso" declara explicitamente que usar sistemas automáticos ou enganar espectadores para obter inscritos não é permitido. Isso abrange práticas como inscrever-se em um canal apenas se ele se inscrever de volta ou usar serviços de terceiros que afirmam aumentar o número de inscritos.

Canais que violam a política de engajamento podem ser desmonetizados ou até removidos, segundo o YouTube. "Se os canais forem encontrados violando esta política, eles poderão enfrentar a remoção de conteúdo, desmonetização, avisos ou até mesmo o encerramento. Fazemos isso para garantir que o engajamento em nossa plataforma seja genuíno e provenha da interação autêntica do usuário", avisa a plataforma.