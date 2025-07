Biometria será obrigatória para acesso ao Bolsa Família e outros benefícios

O presidente Lula assinou um decreto que regulamenta o uso da biometria para receber benefícios sociais, como o Bolsa Família.

O que aconteceu

A medida visa oferecer maior segurança ao cidadão e ao Governo. A exigência foi aprovada em lei pelo Congresso Nacional e passou por um processo de definição sobre a forma de regulamentação.

A assinatura aconteceu durante o evento "Transformação Digital: um governo para cada pessoa", na última quarta-feira (23). A novidade faz parte de um pacote de medidas de transformação digital do Estado.

Hoje, mais de 150 milhões de brasileiros já possuem sua biometria registrada em alguma das bases do governo. "Esse expressivo número indica que as bases biométricas já cobrem boa parte da população beneficiária de políticas públicas", diz trecho do texto divulgado pelo Governo em seu site oficial.

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos vai divulgar em breve as regras e o prazo para quem ainda não tem biometria.

Este decreto representa ainda uma institucionalização daquilo que o governo já vem fazendo. Mais de 90% dos pagamentos do Bolsa Família já são realizados com checagem biométrica pela Caixa, por exemplo Esther Dweck, Ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos

Caixa

O Governo também assinou um acordo com a Caixa que permitirá o uso da biometria da Caixa para verificação no pagamento de benefícios sociais. O objetivo é realizar a integração dos serviços de identificação digital com os processos de quitação.

O decreto do cadastro biométrico confere maior segurança ao cidadão e ao Governo no acesso aos benefícios sociais. Um dos objetivos é coibir fraudes no pagamento de benefícios sociais e a duplicidade de cadastros, melhorando também a aplicação de recursos na gestão pública.

O cadastro biométrico agiliza e facilita o acesso das pessoas aos benefícios. Depois que uma pessoa realizar o cadastro da sua biometria, será possível permitir os pagamentos em canais digitais e físicos mais próximos da sua residência, sem que ela precise se deslocar para órgãos públicos distantes para manter a segurança dos pagamentos. Anteriormente, algumas pessoas precisavam viajar para ter acesso a um benefício social dependendo de sua localidade e do nível de segurança que era necessário , diz trecho do texto.

CIN

Também foi lançado no evento de hoje o aplicativo da Carteira de Identidade Nacional (CIN), para validação oficial e gratuita dos dados constantes no documento. Mais de 30 milhões de unidades do documento já foram emitidas em todo o país.