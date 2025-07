BCE precisa continuar totalmente aberto em relação a futuras decisões de juros, afirma Villeroy

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da França, François Villeroy de Galhau, sugeriu que o BCE precisa estar preparado para voltar a cortar juros, se necessário.

Na quinta-feira, 24, o BCE deixou suas principais taxas de juros inalteradas, depois de reduzi-las em oito ocasiões desde junho de 2024.

Segundo Villeroy, os dirigentes do BCE precisam manter "pragmatismo ágil", em face dos dados econômicos, e a tendência de valorização do euro nos últimos meses "está tendo um significativo efeito desinflacionário".

"Portanto, é importante permanecer totalmente aberto em relação a futuras decisões de política monetária", disse ele, em comunicado divulgado nesta sexta-feira, 25.

Villeroy também observou que os aumentos de tarifas dos EUA sobre importações do resto do mundo "não devem levar a uma aceleração da inflação" na zona do euro.

A União Europeia (UE) está buscando um acordo comercial com os EUA na tentativa de evitar tarifas "recíprocas" de 30%, previstas para entrar em vigor no dia 1º de agosto. Há relatos de que os dois lados discutem reduzir as tarifas para 15%, em um pacto semelhante ao que Washington fechou com o Japão nesta semana.

"É vital também que a Europa finalmente intensifique sua integração econômica e financeira diante do protecionismo dos EUA," acrescentou Villeroy.