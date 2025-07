BCE não deve "esperar em vão" por clareza sobre tarifas, diz Rehn

FRANKFURT (Reuters) - O Banco Central Europeu não deve esperar em vão pela clareza em torno das tarifas de importação dos Estados Unidos e deve ter informações suficientes em setembro para decidir sobre a taxa de juros, disse o membro do BCE Olli Rehn nesta sexta-feira.

"O Conselho do BCE decidirá sobre a taxa de juros em setembro, e as novas informações disponíveis até lá devem lançar mais luz sobre até que ponto o surto de crescimento no início do ano permanecerá temporário", disse o presidente do banco central da Finlândia em uma publicação de blog.

"Tomar mais tempo para tomar decisões agora é particularmente útil - o valor da opção de esperar é excepcionalmente alto. Entretanto, não devemos esperar em vão que a incerteza geral diminua muito, pelo menos não sob a atual administração dos EUA."

(Reportagem de Francesco Canepa em Frankfurt e Terje Solsvik em Oslo)