Atirador mata uma pessoa e alunos ficam trancados em universidade dos EUA

Um atirador à solta na Universidade do Novo México, nos Estados Unidos, deixou um morto e um ferido na manhã de hoje. Alunos estão em lockdown e o campus central da universidade foi fechado pela polícia.

O que aconteceu

Atirador agiu no principal campus da instituição, em Albuquerque, a maior cidade do estado americano. Segundo a universidade, ele atirou em duas pessoas em Casas del Rio, um dormitório da unidade de ensino.

Pessoa ferida não corre risco de morrer. As identidades das vítimas baleadas não foram divulgadas pela polícia ou pela instituição de ensino.

Primeira notificação para que alunos ficassem isolados foi dada às 6h17 no horário local (9h17 no horário de Brasília). Nas redes sociais, a universidade pediu que as pessoas evitassem o campus central e, caso estivessem no local, permanecessem dentro dos seus quartos, em isolamento. "O suspeito está à solta e talvez ainda esteja no campus", afirmou a universidade.

Alunos foram orientados a baixar aplicativo que funciona como botão de pânico. O sistema desenvolvido pela universidade funciona como um "blue light phone", um dispositivo que, com um clique, liga para serviços de emergência.

400 estudantes estão isolados, segundo a universidade. Eles estão em dois dormitórios diferentes e, quando o campus for liberado, serão retirados do local de ônibus.

Polícia ofereceu recompensa por paradeiro de atirador. Aquele que indicar, mesmo que anonimamente, onde está o suspeito, pode ganhar até US$ 1.000 (equivalente a R$ 5.500).

Centro médico do campus é o único local que continua aberto. Todos os outros serviços da instituição foram fechados e a polícia segue no campus. Às 11h15 no horário local (14h15 no horário de Brasília), a universidade continuava a orientar os alunos a manterem o isolamento.