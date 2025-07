Após viagem aos EUA, Moraes bloqueia cartões de Marcos do Val e da filha

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou o bloqueio dos cartões de crédito do senador Marcos do Val (Podemos-ES) e de sua filha após o parlamentar viajar para os Estados Unidos mesmo com uma ordem para cancelar seu passaporte diplomático.

O que aconteceu

O senador e sua filha estão proibidos de usar cartões de crédito e de fazer operações com Pix. A ordem do ministro também bloqueia aplicações do parlamentar. Os bancos e operadoras de cartão têm 24 horas para executar as ordens. A informação do bloqueio foi revelada pela revista Istoé e confirmada pelo UOL.

O parlamentar está com cartões bloqueados enquanto passa férias na Disney com a família. Ele havia informado ao STF sobre a viagem e, segundo apurou o UOL, sua passagem de volta ao Brasil estava prevista para o dia 3 de agosto.

Do Val já foi alvo de outras ordens de bloqueio. O parlamentar teve bens congelados no ano passado no âmbito de uma investigação da PF (Polícia Federal) que investiga a atuação dele em um ataque coordenado nas redes sociais contra delegados que investigam pessoas da direita, incluindo o delegado Fabio Shor, responsável pelas investigações que atingiram o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O próprio presidente do Senado na época, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), pediu o desbloqueio das contas de Do Val, mas a proposta foi rejeitado. O senador está autorizado a receber somente 30% de seu salário para garantir sua "subsistência". Ao todo, Moraes impôs multa de R$ 50 milhões a ele —o bloqueio seria para ajudar a pagar este valor. Do Val também está proibido de utilizar redes sociais e chegou a ser multado no ano passado por uma postagem de um outro usuário que compartilhava um discurso dele no Senado.

A defesa de senador disse que ainda não teve acesso à decisão. Advogados de Marcos do Val informaram ao UOL que só devem se manifestar quando forem intimados pela Justiça.