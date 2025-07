A inflação, medida pela variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), deverá passar por uma pequena montanha russa entre no terceiro trimestre, entre julho e setembro. A cada mês, o último quarto do ano, a alta de preços deve variar de 0,3% a 0,5%.

Depois da divulgação hoje do IPCA-15, que apontou alta de 0,33%, acima de 0,26% em junho, nos preços coletados pelo IBGE entre 14 de junho e 15 de julho, a alta de preços deverá subir para perto de 0,4% no mês completo de julho, descendo para 0,1% (ou mesmo exibindo ligeira deflação) em agosto, e voltando para alta de 0,5%, em setembro.

Como resultado desses movimentos, no acumulado em 12 meses, a inflação avançaria até 5,5%, em setembro, recuando até 5,2%, no fechamento do ano, em dezembro.

Essas projeções foram extraídas do acompanhamento sistemático de preços, na economia brasileira, realizado pelo economista Fábio Romão, da consultoria LCA 4 intelligence, um dos mais experientes especialistas em apuração, projeção e análise da inflação brasileira.

Para o futuro próximo, até o fim de 2025, a marcha dos preços registrada pelo IPCA-15 de julho mostra uma tendência mais benigna. Essa tendência é reforçada pelos crescentes indicativos de desaceleração da atividade econômica, em resposta às elevadas taxas de juros fixadas pelo Banco Central, em combinação com uma trajetória mais comportada da cotação do dólar.

Pressões de demanda, típicas de períodos de aquecimento da atividade, influenciam mais diretamente preços de serviços. Embora ainda bem longe do centro da meta de inflação, que é de 3%, os núcleos de inflação nos serviços — que excluem sazonalidades e movimentos inesperados — mostram desaceleração.

No lado dos bens industriais, também observados pelo ângulo dos núcleos mais estruturais, há igualmente indicações de moderação na alta dos preços. O movimento de recuo reflete a manutenção em níveis mais baixos das taxas de câmbio.

São, porém, muitas as incertezas no meio desse caminho para um refluxo lento e gradual da inflação, que, de acordo com as previsões do Boletim Focus, organizado e divulgado pelo Banco Central, aponta inflação de 4,5% no fim de 2026.

Tarifas de energia, que já serão impactadas não só pela bandeira vermelha nível 2, determinada para agosto, mas por mais um bônus de Itaipu — fazendo cair a inflação em agosto, mas com repique em setembro —, são uma delas.

Mas há também a incerteza com origem no tarifaço de Trump. Dependendo do que efetivamente seja aplicado como sobretaxa a exportações brasileiras para os Estados Unidos, pode haver reflexos nos preços internos.

Carne e café, por exemplo, produtos em que o impacto de barreiras de entrada no mercado americano tendem a ser maiores, podem acabar sendo, pelo menos em parte e no curto prazo, desovadas no mercado interno. Caso isso ocorra, é possível esperar efeitos deflacionários.

Falando no conjunto dos alimentos, com foco nos consumidos em domicílio, a descompressão nos preços, típicos de meados do ano, não deve se prolongar a partir de setembro. As altas mensais projetadas para o último trimestre de 2025 estão próxima de 1%. Mesmo abaixo da elevação registrada em 2024, de 8,2%, a alta de preços da alimentação no domicílio ainda chegaria a 6,7%, em 2025.

O cenário projetado para a inflação, de julho até o fim do ano, salvo alterações imprevistas — que não podem ser desprezadas —, não altera as indicações de manutenção das taxas básicas de juros (taxas Selic) inalteradas em 15% nominais ao ano, já apontadas pelo Banco Central, pelo menos até a virada de 2026.