Alimentação no domicílio recua 0,40% no IPCA-15 de julho, revela IBGE

O grupo Alimentação e bebidas registrou recuo de 0,06% em julho, com a alimentação no domicílio recuando 0,40% em julho, segunda queda consecutiva - em junho, a variação foi negativa em 0,24%.

Contribuíram para esse resultado as quedas da batata-inglesa (-10,48%), da cebola (-9,08%) e do arroz (-2,69%). No lado das altas, destacou-se o tomate (6,39%) após a queda de 7,24% no mês anterior.

Já a alimentação fora do domicílio subiu 0,84% em julho, acelerando a alta, que em junho foi de 0,55%. Pesaram a aceleração do lanche (de 0,32% em junho para 1,46% em julho) e da refeição, que passou de 0,60% em junho para 0,65% em julho.

O Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, calcula o impacto de cada grupo no IPCA-15 com base na variação mensal e no peso mensal disponíveis no Sistema IBGE de Recuperação Automática (Sidra). O resultado pode ter divergências pontuais com o impacto divulgado pelo IBGE, que considera mais casas decimais do que as disponibilizadas publicamente na taxa de cada item.