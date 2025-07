Ele 'adotou' filho do padrasto: 'Nunca imaginei amar tanto uma pessoa'

O cabeleireiro Julio Morais, 29, conheceu Andrey em 2016, quando tinha 19 e o garoto, 11. A aproximação foi inesperada. A mãe de Julio passou a se relacionar com um homem que tinha um filho com síndrome de Down e autismo.

Naquela época, Julio vivia uma fase difícil: havia deixado a casa da família por conflitos, e enfrentava uma depressão. Passado quase um ano, ele voltou a morar com a mãe.

O padrasto e a mãe de Julio tinham jornadas de trabalho longas e noturnas. Coube a ele, que já atuava como cabeleireiro, abrir uma barbearia improvisada em casa e, no tempo livre, assumir os cuidados com Andrey. Durante muitos anos, a relação dos dois era de irmãos.

O menino havia perdido a mãe biológica em 2014, não se comunicava, tinha comportamentos repetitivos e era totalmente dependente. As roupas estavam sempre sujas, não havia brinquedos ou acesso à rua.

A rotina era limitada ao espaço doméstico. "Ele nunca foi agressivo com as pessoas, mas se agredia. Comecei a trazê-lo para o mundo mesmo. Fui ensinando que ele era um ser humano", diz Julio.

'Precisava fazer alguma coisa'

O cabeleireiro passou a ensinar pequenas tarefas a Andrey como comer sozinho, se limpar, vestir a própria roupa. Com paciência e repetição, usava brincadeiras e músicas para estimular o aprendizado.

Ao longo do tempo, notou melhoras na linguagem e no comportamento do menino. Profissionais da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), que já o acompanhavam, também reconheceram a evolução. O envolvimento emocional cresceu e os dois começaram a ficar ainda mais próximos.

Em 2018, porém, a mãe de Julio e o padrasto tiveram uma pequena discussão —e o homem saiu de casa para beber, levando Andrey.

Andrey e Julio formaram uma família Imagem: Arquivo pessoal

Com receio do que pudesse acontecer, Julio começou a percorrer diversos bares até encontrar os dois. Ao chegar em um estabelecimento, encontrou o menino se contorcendo de dor e o padrasto alcoolizado.

Naquele momento, Julio e Andrey foram para o hospital e foi constatado que o garoto precisava passar por uma cirurgia para a retirada do testículo, que estava alojado na virilha —o problema foi causado por dificuldades na posição de Andrey ao dormir.

Julio conta que cuidou do garoto sozinho durante a internação. Segundo o cabeleireiro, o pai biológico apareceu apenas um dia, para levar roupas. Na alta, estava alcoolizado, e tentou impedir a saída do hospital, alegando que Julio havia tirado à força o menino.

Julio, então, procurou uma advogada para pedir a guarda legal do garoto. "Eu pensei: 'preciso fazer alguma coisa'. E pensei em adotá-lo. Já tinha criado um carinho muito grande, mas não sabia do tamanho da responsabilidade que era."

O processo enfrentou entraves. Os advogados disseram que, para pedir a guarda de Andrey, seria mais fácil se o pai biológico do menino também fosse pai de Julio ou tivesse alguma ligação familiar com ele.

A mãe de Julio, Andrey e Julio; mulher morreu de forma repentina Imagem: Arquivo pessoal

A ideia foi se aproximar ao máximo do padrasto na época para conseguir ser registrado por ele, o que facilitou os trâmites.

"Eu comecei a ter a confiança dele, até que ele me registrou como filho. Ele disse que sempre quis ter um filho prestativo como eu era. Fomos ao cartório e ele me registrou."

Devido a esse processo, em menos de dois meses, com a anuência do pai biológico, ele conseguiu a guarda definitiva de Andrey.

Eu conversei com o pai do Andrey. Disse que não estava roubando o garoto dele, pois na cabeça dele eu estava tirando a autoridade dele como pai, na cabeça dele, queria prejudicá-lo. Mas não era isso.

Julio Morais

'Nunca imaginei amar tanto uma pessoa'

Desde então, Julio é responsável por todas as questões burocráticas da vida de Andrey, como escola, saúde e atividades diárias. A adoção formal ainda não ocorreu, mas ele pretende solicitar a curatela —instrumento previsto em lei para garantir proteção e apoio a pessoas com autonomia comprometida— e incluir seu nome como pai no registro de Andrey.

"Eu tenho a guarda definitiva dele, mas nunca houve adoção, respondo em qualquer instituição como pai dele, mas ainda não tem o meu nome como pai dele no registro. Mas consigo fazer isso depois de dez anos da guarda definitiva."

Em 2024, Julio perdeu a mãe. Desde então, vive com a noiva, a enteada e Andrey. Mantém relação de cooperação com o padrasto, que ajuda em compromissos quando necessário e também parou de beber.

Andrey, agora com 20 anos, chama Julio de pai.

A gente tem muito em comum. Eu nunca imaginei que ia amar tanto uma pessoa. Ele era invisível para a sociedade. Hoje é respeitado, pede licença, agradece, convive. Nunca precisei gritar com ele. Só cuidado, amor e rotina.

Julio Morais

'Nos enxergam como promíscuos'

Julio é um homem trans e relata que o preconceito ainda aparece de forma velada. "Já ouvi que, como tinha nascido mulher, ia saber cuidar de um filho."

Julio e a mãe; ela inicialmente não aceitou bem a transição do filho Imagem: Arquivo pessoal

Para ele, a sociedade ainda vê pessoas LGBT+ como incapazes de criarem filhos e construírem uma família. "As pessoas nos enxergam como pessoas promíscuas e sem responsabilidade. É um estereótipo que existe há anos", diz.

"Sou muito bem comigo e a única pessoa que me importa é o Andrey", complementa.

Ao longo de muitos anos, sua própria mãe não o aceitava e sempre o chamava pelo gênero feminino. A situação mudou pouco antes da morte dela, que ocorreu de forma repentina. "Ela tinha pressão alta e já estava com coágulos no cérebro. Foi tudo muito rápido."

Quando realizou seu noivado, com a atual companheira, ele conversou com a mãe e disse para ela respeitá-lo durante o evento e não tratá-lo como uma mulher. Emocionado, ele lembra que, naquele dia, ela não o chamou pelo nome feminino.

Ao conversarem depois da cerimônia, ela afirmou ainda que Julio era o melhor pai do mundo e o melhor pai que Andrey poderia ter. "Ela faleceu um mês depois e disse que eu era melhor do que muitos homens e pais que ela tinha visto na vida."