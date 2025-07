Ações europeias caem com investidores avaliando balanços mistos e progresso comercial entre UE e EUA

Por Sanchayaita Roy e Twesha Dikshit e Ragini Mathur

(Reuters) - As ações europeias fecharam em baixa nesta sexta-feira, com os investidores avaliando balanços corporativos mistos enquanto aguardavam atualizações sobre a estrutura de um acordo comercial entre a UE e os Estados Unidos, que, segundo autoridades, pode ser alcançado já neste fim de semana.

Os investidores navegaram pelos altos e baixos em torno de um possível acordo entre as duas grandes economias depois de uma semana movimentada de discussões comerciais com os EUA, que culminou em entendimentos com Japão, Indonésia e Filipinas.

O índice pan-europeu STOXX 600 chegou a cair 0,6%, para as mínimas da sessão, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que havia menos chances de um acordo com a UE, mas reduziu as perdas depois que diplomatas da UE reiteraram que um acordo para impostos de 15% sobre produtos europeus ainda estava em andamento.

O índice então fechou com perdas de 0,2%.

"É difícil considerá-lo um bom acordo, mas ele pelo menos evitaria tarifas muito mais altas dos EUA e retaliações da UE", disse Jack Allen-Reynolds, economista-chefe adjunto para a zona do euro da Capital Economics.

"O acordo relatado com os EUA tiraria um grande risco negativo da mesa por enquanto, enfraquecendo a justificativa para novos cortes nas taxas de juros."

Enquanto isso, a temporada de balanços corporativos estava em pleno andamento.

A Puma caiu 16%, marcando a maior queda diária em mais de quatro meses. A marca de roupas esportivas cortou suas perspectivas para o ano inteiro e divulgou resultados trimestrais mais fracos do que o esperado.

A varejista de esportes listada em Londres JD Sports teve queda de 0,7% após os resultados da Puma.

Por outro lado, a LVMH ganhou 3,9% depois que o grupo de luxo francês divulgou seus resultados trimestrais, com o grupo dizendo ver sinais de recuperação no mercado chinês.

O índice de luxo europeu subiu 1,8% e foi o setor de melhor desempenho.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,20%, a 9.120,31 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,32%, a 24.217,50 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,21%, a 7.834,58 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,31%, a 40.726,26 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,13%, a 14.237,30 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,39%, a 7.706,91 pontos.