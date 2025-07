Ações da China interrompem ganhos com investidores de olho em reunião do Politburo

HONG KONG (Reuters) - As ações da China deram uma pausa e caíram nesta sexta-feira uma vez que os investidores travaram ganhos antes da reunião do Politburo, que deverá definir a política econômica para o resto do ano, embora os mercados ainda tenham registrado o quinto aumento semanal consecutivo.

No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 0,33%, recuando da máxima de 3 anos e meio, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,53%.

Empresas de bebidas alcoólicas caíram 2% e os produtos básicos de consumo recuaram 1,7%. Compensando algumas perdas, o setor de IA saltou 2,2% e o setor de semicondutores subiu 1,9%.

Apesar do recuo do dia, o índice de Xangai Composite acumulou ganhos de 1,7% na semana, registrando o quinto avanço semanal consecutivo.

Os esforços mais recentes de Pequim para conter a concorrência excessiva e o excesso de capacidade e os sinais de melhoria nas relações comerciais entre os Estados Unidos e a China sustentaram o sentimento.

Analistas da CLSA disseram que o apetite geral por risco dos investidores institucionais melhorou significativamente este mês, embora alguns continuem não convencidos de ganhos estruturais e vejam mais oportunidades específicas para cada setor.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 1,09% depois de fechar na quinta-feira no nível mais alto desde novembro de 2021.

As atenções do mercado estarão voltadas para a reunião do Politburo neste mês, uma vez que ela provavelmente moldará a política econômica para o resto do ano.

É improvável que as autoridades chinesas, preocupadas com o crescimento local em meio à guerra comercial em curso com os EUA, ofereçam um grande estímulo desta vez até que haja mais clareza sobre o que é necessário, disse Keiko Kondo, chefe de multiativos da Schroders para a Ásia.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,88%, a 41.456 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 1,09%, a 25.388 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,33%, a 3.593 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,53%, a 4.127 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,18%, a 3.196 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,04%, a 23.364 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,28%, a 4.261 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,49%, a 8.666 pontos.

(Reportagem de Jiaxing Li em Hong Kong)