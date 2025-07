Ação da Intel cai com possível saída de negócio de fundição

(Reuters) - As ações da Intel caíam 8,7% nesta sexta-feira, depois que a empresa alertou sobre a possibilidade de abandonar a fabricação de chips se não conseguir garantir um cliente importante, uma medida potencialmente drástica do novo presidente-executivo para cortar gastos e reviver o ícone norte-americano em dificuldades.

Lip-Bu Tan disse na quinta-feira que reduziria ainda mais a força de trabalho da Intel, interromperia o trabalho em duas fábricas na Europa e desaceleraria outra em Ohio, descartando a estratégia de seu antecessor deposto que se baseava na construção de instalações caras para restaurar sua vantagem de fabricação.

O plano para tais medidas extremas segue-se a um surpreendente prejuízo ajustado no segundo trimestre e a uma previsão de prejuízo maior do que o esperado no terceiro trimestre.

O enfraquecimento das finanças apontava para mais problemas para a Intel, depois que anos de má administração corroeram sua participação no mercado de PCs e data centers e a deixaram quase sem presença no mercado de IA.

As declarações "reavivam questões há muito não respondidas sobre as chances de sucesso de seu negócio de fundição e... qual é o caminho a seguir se a Intel não desenvolver capacidade de fabricação de ponta", disse o analista da TD Cowen, Joshua Buchalter.

Como parte de sua nova estratégia, a Intel pode reservar o avançado processo de fabricação do chip 18A para seus produtos e prosseguir com a produção do 14A somente se conseguir o comprometimento de um grande cliente externo, disse Tan aos analistas na chamada pós-lucro.

A medida poderia colocar em risco US$100 bilhões em ativos e aprofundar sua dependência da rival TSMC , aumentando a pressão sobre as margens que já estão na metade de seus máximos históricos.

