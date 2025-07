5 livros escritos por mulheres negras na lista das mais influentes do mundo

Entre as cem pessoas mais influentes de descendência africana estão mulheres brasileiras que também são autoras, segundo o prêmio internacional MIPAD (Most Influential People of African Descent). Seus trabalhos abordam temas como ancestralidade, educação financeira, infância negra, racismo e empreendedorismo.

Em celebração ao Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, comemorado hoje (25), reunimos cinco livros que traduzem, em primeira pessoa, as vivências, lutas e potências dessas vozes essenciais. Confira a seleção do Guia de Compras UOL:

Em parceria com Ziraldo e a Turma do Menino Maluquinho, Nath Finanças apresenta um livro divertido e educativo sobre organização financeira. O "Plano Perfeito" mostra como crianças e jovens podem ajudar suas famílias a se planejarem para alcançar sonhos e metas.

Parte da coleção "Conta Tudo", o título inova ao tratar de educação financeira com leveza, histórias envolventes e linguagem interativa. Os personagens incentivam o leitor a colocar os aprendizados em prática, e envolvem toda a família nesse processo.

Advogada, pesquisadora e ativista de direitos humanos, Juliana Souza é também cantora amadora e entusiasta da comunicação. Em sua estreia literária, ela reivindica o direito de contar sua história em voz própria, com coragem, afeto e senso crítico.

Mesclando experiências pessoais, episódios históricos e observações do cotidiano, Souza provoca reflexões sobre a condição da população negra no Brasil. Ao longo de quatro capítulos, com escrita fluida e sensível, a autora propõe novos olhares e práticas transformadoras.

Jornalista e pesquisadora, Luciana Barreto foi reconhecida pelo MIPAD por sua atuação na mídia em prol da igualdade racial. Este livro reforça seu papel como voz crítica e propositiva neste debate.

Resultado de sua dissertação de mestrado, a publicação analisa o racismo nas redes sociais e propõe caminhos para o enfrentamento dos discursos de ódio. Dividida em duas partes, a primeira traça uma linha histórica da desigualdade racial no Brasil e a segunda apresenta casos concretos e ferramentas educativas, como a página Senti na Pele e o projeto Teaching Tolerance.

Filósofa, escritora e ativista dos direitos humanos, Djamila Ribeiro é uma das principais vozes do feminismo negro no Brasil. Em "Quem tem medo do feminismo negro?", ela desmistifica conceitos e aborda questões sobre gênero, raça e classe de forma acessível e provocativa.

Na introdução, Djamila diz: "na maior parte da minha infância, não tinha consciência de mim". Ela afirma que não sabia porque tinha vergonha de levantar a mão ou porque ficava isolada na hora do recreio e sem par nas festas juninas.

Ela parte de uma dolorosa experiência pessoal, de anos vivendo o racismo na pele, para discutir como o feminismo, ou as pautas de gênero, precisam ser interseccionais. De maneira didática, conceitua o feminismo negro. Inclusive, em um dos capítulos finais chamado "racismo: manual para os sem-noção", refuta frases de senso comum que reproduzem o racismo.

"Ao perder o medo do feminismo negro, as pessoas privilegiadas perceberão que nossa luta é essencial e urgente, pois, enquanto nós, mulheres negras, seguimos sendo alvo de constantes ataques, a humanidade ainda corre perigo", escreve.

Em 2024, Djamila Ribeiro atingiu a marca de 800 mil livros vendidos no Brasil. "Quem tem medo do feminismo negro?" combina rigor acadêmico com linguagem clara, oferecendo ferramentas para compreender e enfrentar as múltiplas opressões que atravessam a experiência feminina negra.

Adriana Barbosa compartilha, neste livro, a trajetória da Feira Preta, maior evento de cultura e empreendedorismo negro da América Latina. Criada em 2002, a feira se tornou símbolo de resistência, celebração e geração de oportunidades para artistas e produtores negros.

Mais do que o relato de um projeto de sucesso, Preta Potência narra a história de uma coletividade que luta, sonha e transforma. É também um manifesto pela visibilidade, pela valorização da identidade negra e pelo direito de ocupar espaços.

