Yduqs define diretor financeiro como novo CEO em reorganização estratégica

SÃO PAULO (Reuters) - A Yduqs anunciou nesta quinta-feira a realização de uma "reorganização estratégica" em seu comando executivo, que incluiu a nomeação do atual diretor financeiro, Rossano Marques, para o cargo de diretor-presidente no lugar de Eduardo Parente, que irá para o conselho de administração.

O diretor sênior de finanças da Yduqs, Alexandre Aquino, será o novo CFO, sucedendo Marques -- que assumirá o comando executivo do grupo educacional em 15 de agosto, acrescentou a empresa em comunicado à imprensa.

"O próximo capítulo é de continuidade da nossa estratégia vencedora. Sobretudo no que diz respeito ao uso da tecnologia, incluindo fortes investimentos em IA, à exploração de diversas avenidas de crescimento e a um novo salto em serviços e no ensino, com uma abordagem premium para todos os nossos segmentos", disse Marques no comunicado.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)