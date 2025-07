XP aposta em papel maior de assessores para dobrar ativos de clientes até 2033, diz CEO

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - A XP Inc quer dobrar até 2033 o valor dos ativos de clientes sob custódia, hoje em cerca de R$1,3 trilhão, e enxerga a ampliação da atuação dos seus assessores de investimentos como uma "grande arma" para alcançar tal objetivo, afirmou o presidente-executivo do grupo, Thiago Maffra.

"Daqui para frente, nós queremos que ele seja realmente um grande 'wealth planner', que consiga ajudar o cliente muito além de uma carteira de investimentos", afirmou o executivo em entrevista à Reuters. "Entenda de planejamento sucessório, planejamento tributário... olhe a vida financeira do cliente de forma holística".

Atualmente, a XP tem cerca de 18 mil assessores de investimentos, sendo 3 mil no canal interno da companhia e 15 mil agentes autônomos, além de aproximadamente 1 mil consultores.

"É a grande arma que vamos usar para dobrar o nosso AuC até 2033", afirmou Maffra, que assumiu como CEO em 2021, substituindo o fundador Guilherme Benchimol, atualmente presidente do conselho de administração do grupo.

Os juros elevados e o apetite a risco ainda contido no Brasil, além da competição com outros agentes relevantes, incluindo grandes bancos de varejo e o BTG Pactual, são desafios, mas não minam a confiança do CEO, que diz que a XP criou a profissão de assessoria de investimento no país.

"Isso (juros altos e aversão a risco) com certeza não é bom para o nosso negócio, para o nosso 'core business' de investimentos", ponderou Maffra, explicando que tal cenário diminui a curva de crescimento da empresa.

"Se o cenário se mantiver assim até 2033, que eu não acho provável, será desafiador, mas vamos ter que buscar", afirmou. E se houver uma melhora, citou, a XP volta a crescer a receita em 30% ao ano -- da alta de 15% em 2024. "A aversão de risco diminuindo... o cliente volta a realocar."

Para o executivo, "a XP é a melhor casa para capturar nessa retomada".

"É questão de tempo para sermos realmente o player dominante e dobrar nosso AuC", disse Maffra na quarta-feira, antes da Expert XP, que a empresa promove como o maior festival de investimentos do mundo.

Completando 15 anos, a edição deste ano abre ao público geral na sexta-feira e traz nomes como o ator e ex-governador da Califórnia Arnold Schwarzenegger, o ex-vice-presidente dos Estados Unidos Al Gore, o surfista Kelly Slater, entre outros. No ano passado, o evento teve mais de 45 mil pessoas no local.

M&A E IA

Maffra afirmou que a XP continuará com a estratégia de "blindagem" do canal de relacionamento com outros escritórios parceiros do grupo, por meio de aquisição de participação. "Devemos ter mais duas ou três (operações) até o final do ano", adiantou, sem dar detalhes.

Nesse ano, a XP já anunciou acordos com a Criteria Investimentos em fevereiro e com a assessoria de investimentos 3A Riva, em abril.

Ele afirmou que o grupo também tem olhado algumas gestoras. "Nós gostamos muito de comprar carteiras, estamos sempre olhando", acrescentou.

O grupo também deve anunciar novidades relacionadas ao uso de inteligência artificial, incluindo um assistente de banking envolvendo o aplicativo WhatsApp em um "futuro bem próximo", de acordo com o executivo, que comandou a área de tecnologia da XP de 2018 até passar para a cadeira de CEO.

"A inteligência artificial, de fato, vai mudar muito como as coisas funcionam, como a gente interage com o cliente, como a gente entrega experiência", afirmou, citando desde ganhos de produtividade, que permitem por exemplo ao assessor focar no relacionamento com clientes, como inovações aos clientes.